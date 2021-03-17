Во время заседания Верховной Рады в среду, 17 марта, у нардепа Леси Василенко из "Голоса" задымился пульт для голосования.

Видео опубликовали нардеп Ярослав Железняк, а также Telegram-канал "Политика Страны".

На кадрах видно, как из пульта для голосования, который вскрывает один из нардепов, валит дым. После этого спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв на 15 минут, чтобы проветрить зал заседаний.

Напомним, в прошлом подобные инциденты уже случались. "Страна" писала о том, как 13 мая 2020 года в Раде загорелся пульт для голосования у "слуги нардепа" Ткаченко.

Также мы сообщали, что с начала марта в Раде у депутатов заработала сенсорная кнопка для борьбы с "кнопкодавами".