Министерство юстиции хочет продать не менее 22-25 украинских тюрем, несмотря на провал аукциона по продаже Ирпенского исправительного центра №132, цена которого потенциальным покупателям показалась завышенной.

План по продаже мест лишения свободы озвучил министр юстиции Денис Малюська в интервью "Украинским новостям".

"Где-то 22-25 мы в конце концов и продадим. За какое время - это зависит от нормативного регулирования. Сейчас у нас есть закон о бюджете, которым установлено распределение 70% на 30%. То есть 30% выручки от продажи мы перечисляем в бюджет, 70% – оставляем себе. Если эта норма будет продлена на следующий год, мы будем продолжать и в следующем году и так далее", - сказал Малюська.

По его словам, складывается мало прогнозируемая история с распределением поступлений.

"Мы и так за эти 70% на 30% больше, чем полгода, боролись, различные законопроекты подавали, и только в законе о бюджете нам удалось эту норму получить. Но мы планируем продавать много", - сказал глава Минюста.

Также он посетовал на сложность подготовки тюрьмы к продаже.

"Куча людей работают несколько месяцев, а у нас нет резервов – мало того, что квалифицированных людей, которые бы знали, как это делать, потому что это раньше никогда не происходило, так и просто физически это гораздо сложнее, чем кажется", - добавил он.

По словам министра юстиции, до конца марта - начала апреля Минюст рассчитывает выставить на продажу два лота - тюрьмы в Одессе и Львове. А в течение года Минюст хочет запустить в продажу еще несколько тюрем.

Ранее "Страна" писала о том, что Минюст на платных камерах поднял почти 3 миллиона.

Также мы сообщали, что Малюська анонсировал появление в Украине тюрем, в которых заключенные сами будут зарабатывать деньги и готовить еду.