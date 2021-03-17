Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина убийцей и заявил, что тот скоро заплатит за вмешательство в американские президентские выборы, которые состоялись в прошлом году.

Об этом американский президент сообщил в интервью ABC News в среду, 17 марта.

"Он заплатит определенную цену", - сказал Байден. На вопрос журналиста, каковы будут последствия, президент США ответил: "Скоро увидите".

На вопрос журналиста о том, думает ли Байден, что российский президент является убийцей, он ответил утвердительно.

"Ммм, да", - сказал президент США.

Заявление Байдена прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Байден отвечая на вопрос в интервью, считает ли Путина убийцей, сказал: "Ммм... хммм... считаю". Также он сказал, что Россия "ответит за вмешательство в американские выборы". И тут же добавил, что США и Россия могут совместно работать в тех областях, где у них есть общие интересы.

Как это сосчитается с фразой, про то, что президент России убийца, Байден не пояснил. Но его слова уже обвалили курс рубля на бирже.

Отметим, что в отличие от Трампа, который говорил о Путине хорошо, но при этом вводил санкции и прочие ужесточения, Байден о Путине говорит плохо, но фактически его политика в отношении России более мягкая. Например, по Северному потоку-2", - говорится в сообщении.

Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. 20 января Байден вступил в должность главы государства и стал 46-м по счету президентом Соединенных Штатов.

Также мы сообщали, что по мнению разведки США, во время президентских выборов российские власти организовали кампанию по очернению Джо Байдена.

"Мы полагаем, что президент России Путин дал разрешение на то, чтобы российские госструктуры провели операции, нацеленные на то, чтобы очернить кандидатуру президента Байдена, поддержать экс-президента Трампа, подорвать уверенность в избирательном процессе и усугубить социально-политические разногласия в США", - говорится в документе.