Кабмин 17 марта уже традиционно начался с темы коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что ситуация неутешительная - новые штаммы быстро распространяются по Украине и усложняют течение болезни, что провоцирует рост госпитализаций.

При этом он ответил на главный вопрос - будет ли новый локдаун.

По словам премьера, пока в Украине продолжает действовать адаптивные карантин, и все рычаги влияния - у местных властей.

"Популярность не может быть важнее жизни людей", - сказал Шмыгаль, призвав чиновников пользоваться переданными им полномочиями по усилению карантинных ограничений.

В то же время, если почти все регионы в Украине станут "красными" - новый локдаун в стране будет.

"Мы будем вынуждены его ввести", - заявил Шмыгаль.

Также он снова вернулся к росту цен, с которых начинался прошлый Кабмин. По словам Шмыгаля, продолжаются переговоры с розничной торговлей о сдерживании цен, и, якобы, крупная сеть уже согласилась не повышать цены на социальные товары.

По данным "Страны", речь идет о сети АТБ.

На Кабмине прозвучал также важное протокольное поручение, связанное с пенсиями.

"Укрпочту" обязали срочно, до 19 марта, заключить договоры по доставке пенсий с ПФ и органами соцзащиты. На ближайшие заседания правительства будут вынесены проекты о тарифах на доставку пенсий, поэтапном переводе пенсионеров на обслуживание в банки, а также о конкурсе на доставку пенсий для маломобильных групп получателей. Все это может говорить о том, что Минсоцполитики снова не может договориться с "Укрпочтой" по тарифам на доставку пенсий.

"Страна" разбиралась, за чт еще проголосовал Кабмин 17 марта.

Таможня на доверии

Кабмин согласовал законопроект, касающийся упрощения внешнеэкономической деятельности.

В документе предлагается новинка - так называемое "подтверждение" субъектами хозяйствования правил провоза товара.

Основанием для пропуска груза может стать всего лишь заявление декларанта о том, что товары по своим характеристикам и физико-химическим свойствам не подпадают под действующие в Украине ограничения и запреты. Параллельно таможенникам хотят дать право проверять после прохождения таможенного контроля достоверность этой информации.

С одной стороны, прохождение таможни для компаний действительно упрощается.

В декларации нужно будет указать, что товар не относится к культурным ценностям, наркотическим и психотропным средствам, радиоэлектронному оборудованию, продукции военного назначения, агрохимикатам, пестицидам и пр.

С другой — может появиться новая схема, когда груз сначала заезжает в страну «по декларации», а затем ее достоверность таможенники попросту "забывают" проверить.

Новые трудовые договора и запрет на пол и возраст в объявлениях

ФОПов, которые активно требуют защиты от государства, могут самих обязать более прилежно защищать права наемных работников.

Правительство согласовало законопроект, в котором указано, что все работодатели, в том числе физлица, которые используют наемный труд, должны будут заключать отраслевые договора с персоналом.

Также работодатели должны будут предоставлять тексты таких договоров на ознакомление всем работникам, причем, не только при их трудоустройстве, но и в дальнейшем, скажем, если в договорах появляются изменения.

Также прописан срок действия трудового договора — не менее года, даже если идет реогранизация, смена собственника и пр. То есть, компания не сможет выставить работников за дверь в любой момент.

Если будут планироваться массовые увольнения, работодатель обязан будет заранее уведомить об этом представителя профсоюза.

Интересны отдельные пункты, касающиеся трудоустройства: в объявлениях о наборе персонала работодателям хотят запретить подавать информацию, которая может быть расценена как «дискриминация». К примеру, нельзя будет указывать пол или возраст соискателя. Если же человек заподозрит, что его не взяли именно по этим "дискриминационным" причинам, то сможет обратиться в суд и требовать моральной и материальной компенсации.

Как между местными бюджетами поделят 1,2 млрд топливного акциза

Кабмин утвердил порядок зачисления в местные бюджеты части акцизного сбора с топлива.

Напомним: в местные бюджеты должно идти 13,44% от акциза, уплаченного за произведенное или импортированное в Украине автомобильное топливо, реализованное через заправки, расположенные на территории местной общины.

Эта норма прописана законом о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который был принят в декаре прошлого года . Но вот порядка зачисления средств на счета местных бюджетов до сегодняшнего дня не было.

Но местные бюджеты получат не все 13,44% акциза. Конкретную сумму будут считать по формуле, в которой те самые 13,44% умножат на коэффициент, определенный для каждого местного бюджета. Он в свою очередь зависит от объемов проданного во втором полугодии 2020 года топлива и суммы реализации с учетом данных по кассовым аппаратам. Во втором полугодии 2021 года коэффициент снова пересчитают, взяв за основу уже показатели по продажам за первые 6 месяцев этого года.

То есть, конкретные суммы, которые получат на местах от топливного акциза, привязали к легальным продажам. Они же напрямую зависят, во-первых, от того, сколько АЗС работает на территории того или иного населенного пункта, во- вторых, сколько из них - легальные и полностью платят налоги.

Таким образом, за "бочки", которые работают мимо кассы, местные общины ничего получать не будут.

Фактически такой подход - часть плана Кабмина по зачистке рынка от нелегелов. Как заявил на одном из недавних заседаний правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, теперь контроль за АЗС передается на места, так как именно местные власти знают, какая у них обстановка по нелегальным заправкам.

Таким образом, у местных чиновников появляется дилемма - крышевать нелегалов и зарабатывать себе в карман, или же отчислить от них рынок и получать больше денег в бюджет.

На 1 марта 2021 года на казначейском счете было 1,2 млрд топливных денег, которые теперь будут делить между местными бюджетами.

Деньги на дешевые кредиты

Кабмин перенес сроки программы по увеличению уставного капитала Государственного фонда содействия молодежному жилищном строительству». Изначально она была рассчитана на 2013-2020 годы. Теперь же ее продлили до 2023 года.

Госфонд предлагает несколько программ - начиная от льготного молодежного кредитования и заканчивая кредитами для участников АТО и компенсациями процентных ставок по банковским ипотечным кредитам.

Правда, получить кредит не так просто. Скажем, если взять самые ходовые кредиты молодым семьям на строительство или покупку жилья, то, как указано на официальном сайте Фонда, с 2015 года и по сегодняшний день из госбюджета финансирование по этой программе не ведется.

Можно подать заявку, скажем, на кредит из уставного капитала Фонда. Право не него имеют граждане до 35 лет при условии, что после выплаты ежемесячного взноса у них будет оставаться сумма не менее трех прожиточных минимумов на каждого работающего члена семьи (то есть, не менее 12 тысяч гривен на семью).

Но на такие кредиты - очередь (первоочередное право на их получение - у переселенцев, участников АТО, получивших инвалидность или членов семей погибших военнослужащих).

Стоит отметить, что сегодняшнее решение Кабмина позволит увеличить финансирование Фонда в этом году на 25 млн гривен, которые предусмотрены в бюджете -2021 на увеличение уставного фонда капитала.

Стройки по-новому

Застройщиков обяжут внедрять договора подряда международного образца и допускать на площадки инженеров-консультантов. Соответсвующее решение принял Кабмин. Это, якобы, позволит усилить контроль за строительством со стороны заказчиков объектов. В том числе, это касается и государственных органов, которые нанимают подрядчиков. Инженеры- консультанты, которым хотят открыть доступ на строительные площадки, будут своего рода представителем заказчика на месте, и смогут отслеживать как идут работы.

Пока неясно, не увеличит ли требование по переходу на новые документооборот и правила работы с заказчиками общую смету работ. Не исключено, что подрядные организации пользуюсь случаем, попытаются накрутить ценники, связав это, в том числе, с закупкой программного обеспечения и юридическим сопровождением.

Схемы для конфиската

Кабмин обновил правила реализации товаров на так называемых таможенных аукционах (редукционах), где в том числе, продается конфискат.

Появились несколько интересных нововведений. Скажем, по авто, которые хранятся на таможенных площадках (там много машин, ввезенных с нарушением таможенного законодательства, евроблях и т.д).

Теперь, если собственник не заберет технику в оговоренный срок, она переходит в собственность государства и может быть реализована на таможенном аукционе,

При этом, чтобы поставить такие авто на учет, новый собственник сперва должен заплатить все налоги. Но есть исключения: не нужно платить, если авто подпадает под нормы о налоговых льготах, скажем, по безоплатной передаче, к примеру, какому-нибудь благотворительному фонду.

То есть, фактически по такой схеме можно заполучить дешевое авто.

Также прописано, что делать с лотами, которые не выкуплены через аукционы. Теперь их разрешено пускать по договорам комиссии, то есть, со скидкой. Допускаются и аукционы с одним участником - он будет признан таковым, что дал сам высокое ценовое предложение.

60 млн на технику в одни руки

Правительство переписало правила получения компенсации на покупку сельхзтехники отечестенного призводства.

В частности, установили планку по сумме компенсации в одни руки.

Сейчас максимальная сумма не оговорена. В новом постановлении Кабмина указано, что за год сельхозпроизводитель не может получить компенсации больше, чем на 10 тысяч минимальных зарплат (то есть, 60 млн гривен).

2 миллиарда на морги и психиатрическую экспертизу

С подачи Минздрава Кабмин занялся темой судебно-психиатрической экспертизы. Как рассказал нам глава Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский, с экспертизой в Украине сложилась катастрофическая ситуация. В медреформу ее не включили, а субвенции из бюджета выделили мизерную. То есть, как будет работать система суден-медицинской экспертизы, когда деньги закончатся - непонятно.

В новом постановлении Кабмина этот вопрос попытались решить перераспределением средств - от одного местного бюджета - другому. Так как КП, которые проводят судебно-медицинскую экспертизу, есть не во всех регионах, - аргументируется в пояснительной записке.

При этом общая сумма на экспертизу и патолого-анатомические бюро в этой году превысит 2 млрд.

Также пересмотрели субвенции и по некоторым другим направлениям. В частности, на обеспечение больных на сахарный диабет лекарствами выделят больше 867 млн гривен, на медицинскую статистику - 103 млн и т.д

Миллиард на креативную экономику

Кабмин утвердил порядок использования средств на создание так называемых центров креативной экономики. Их планируется открывать в том числе в шахтерских городах в рамках их адаптации пале ликвидации шахт.

В бюджете на этот год под эту программу запланировано больше миллиарда гривен. Распорядителем этих денег будет Минрегион.

Условия получения денег — будет создана специальная комиссия, которая станет анализировать заявки от соискателей, и их бизнес-планы. Ключевыми являются срок реализации проекта не больше чем за 2 года, учет потребностей маломобильных групп населения, соответствие общей стратегии трансформации региона и т.д.

Школам урежут содержание

В Украине изменили принцип распределения образовательной субвенции. Ее станут считать по новой формуле, утвержденной Кабмином. Формула сложная, и в буквальнее смысле слова трехэтажная.

Основные составляющие такие: средняя наполняемость классов, коэффициенты, на которые корректируется сумма, если детей в классе меньше или больше нормативного показателя, средняя учебная нагрузка и пр.

При этом нормой по заполняемости класс для мегаполисов и Киева определили - 27,5, что на 0,5 больше, чем было ранее.

Для городов с населением д 40 тысяч человек этот показатель 25, а от 70 тысяч до 150 тысяч человек - 26.

Как отмечают в АМУ, новая формула приведет к уменьшению образовательной субвенции для многих больших городов, в том числе, столицы.

Ведь сейчас за превышение нормы по заполняемости классов городам доплачивают. То есть, чем выше норма, тем меньше доплата, а то ее и вовсе нет.

В то же время, если заполняемость классом меньше нормативной, субвенция, наоборот, увеличится.

Также в АМУ отмечают, что правительство не учло их предложений по доплатам за группы продленного дня, индивидуальные программы обучения, замены и т.д.

Между тем ситуация с финансированием школ на местах уже сейчас напряженная. Так, Кабмин на этом же заседании перераспределил субвенцию, добавив денег (больше 19 млн) отдельным населенным пунктам в Ивано-Франковской, Запорожской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях, где уже есть риск невыплат зарплат педагогам.

От железнодорожников - кинологам

Кабмин согласовал отчуждение целого списка собственности "Укрзализныци" в Киеве. В частности, речь идет о здании площадью более 660 квадратов, ветеринарного пункта и кухни для собак, павильона для собак. Все эти строения расположены по улице Оросительной в столице. Их перейдут на баланс Управлению гссохраны, а оно в свою очередь планируй открыть там кинологический центр. В пояснительной записке указано, что УЗ не эксплуатирует данные объекты с 2012 года.

Отставка для главы "Укрзализницы"

Впрочем, более важное решение по "Укрзализнице", которое принял сегодня Кабмин - увольнение главы УЗ Владимира Жмака. Решение о его отставке недавно единогласно поддержал набсовет УЗ. И.о. главы назначен Иван Юрик.

Сам Жмак сейчас на больничном - у него несколько дней назад был выявлен коронавирус. По УЗ же сейчас работает временная следственная комиссия Верховной Рады по проверке и оценке состояния госкомпании.

Причины отставки Жмака, который проработал в УЗ совсем недолго, по словам нашего источника, связаны борьбой за сферы влияния с "грузинской командой" (в госкомпанию некоторое время назад зашли люди Саакашвили, в частности, экс-руководитель грузинской железной дороги Ираклий Эзугбая, который недавно также уволился). Близким к Саакашвили считают и самого Жмака.

Под "грузинскую команду" активно копали "старожилы" УЗ. Якобы, бывший глава УЗ Евгений Кравцов лично передал Зеленскму компромат на железнодоржный топ-менеджмент.

В частности, речь идет о новом договоре УЗ с Метинвестом Рината Ахметова о бронировке грузовых вагонов до 2025 года по хорошим для Ахметова ценам.

Отметим, что самого Саакашвили в последнее время также связывают с Ахметовым.

Открытое небо

Правительство одобрило текст соглашения с республикой Сербия об установлении регулярного авиасообщения между нашими странами. Фактически , речь идет о режиме "открытое небо" с Сербией, авиакомпании которой получат упрощенный доступ на наш рынок.

На этом же заседании Кабин согласовал и текст другого договора по "открытому небу" - со Словакией. Речь идет о старой проблеме по аэропорту "Ужгород", часть взлетной полосы которой заходит на территорию соседней Словакии. В документе прописано право Украины эксплуатировать это воздушное пространство.