В России мужчина прямо на улице зарезал адвоката, с которым он ранее был знаком по судебному процессу. Кровавая расправа произошла в центре Уфы и попала на видео.

Сначала двое мужчин начали драться на дороге в частном секторе. Внезапно один из них достал нож и несколько раз ударил им в грудь и живот противника.

Очевидцы стали звать на помощь, а нападавший в это время ушел. Позже его обнаружили неподалеку с ножевым ранением. По предварительным данным, он попытался совершить самоубийство. Сейчас мужчина в коме в реанимации.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом мужчина забил до смерти собутыльника после вспышки гнева.

Также мы сообщали, что под Киевом ревнивый муж забил до смерти гражданскую жену и получил 8 лет колонии.