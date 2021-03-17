Из Instagram-аккаунта восьмилетней блогерши Миланы Маханец исчезло большинство скандальных совместных фото с 13-летним Пашей Паем, из-за которых полиция открыла уголовное дело.

Со странички блогерши удалили самые провокационные фотографии и сториз, на которых дети обнимаются, целуются или спят в одной постели.

Правда, некоторые упоминания об отношениях с Пашей Паем все же остались. Например, последний пост, опубликованный 4 дня назад:

В сториз, опубликованных вчера, сообщается, что Милана дала показания в полиции и пообщалась с журналистами. Также она рассказывает, что не живет с Пашей, а просто приезжает к нему в гости, поскольку они из разных городов.

Напомним, из-за отношений между 8-летней Миланы и 13-летним Паши недавно разгорелся скандал. "Страна" разбиралась, что известно про Instagram-роман 8-летней блогерши и 13-летнего парня, спящих вместе.

Также мы писали о том, что 8-летняя Милана, которая публично ведет роман в соцсетях, оказалась внучкой чиновника Верховной Рады.