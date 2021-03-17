Столица остается в "оранжевой" зоне. Фото: "Страна"

Министерство здравоохранения Украины расширило оранжевую зону карантина, добавив туда Волынскую, Запорожскую, Луганскую, Херсонскую, Полтавскую и Одесскую области.

По состоянию сегодняшний день, 17 украинских регионов оказались в "оранжевой" зоне, четыре области - "желтые", столько же "красные".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в среду, 17 марта.

В "красной" зоне по-прежнему остаются четыре области:

  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Черновицкая.

В "оранжевую" зону вошли:

  • Киев,
  • Винницкая область,
  • Волынская область,
  • Запорожская область,
  • Донецкая область,
  • Киевская область,
  • Луганская область,
  • Львовская область,
  • Николаевская область,
  • Одесская область,
  • Полтавская область,
  • Сумская область,
  • Тернопольская область,
  • Херсонская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черкасская область,
  • Черниговская область.

В "желтой" зоне:

  • Днепропетровская область,
  • Кировоградская область,
  • Ровенская область,
  • Харьковская область.

Какие регионы попали в красную, оранжевую и желтую зоны карантина

Напомним, что 16 марта в "оранжевой" зоне было всего 11 регионов.

Также мы рассказывали, что иэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабмин с просьбой усилить ограничения в "оранжевой" зоне.

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