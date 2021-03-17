Министерство здравоохранения Украины расширило оранжевую зону карантина, добавив туда Волынскую, Запорожскую, Луганскую, Херсонскую, Полтавскую и Одесскую области.

По состоянию сегодняшний день, 17 украинских регионов оказались в "оранжевой" зоне, четыре области - "желтые", столько же "красные".

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в среду, 17 марта.

В "красной" зоне по-прежнему остаются четыре области:

Житомирская,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Черновицкая.

В "оранжевую" зону вошли:

Киев,

Винницкая область,

Волынская область,

Запорожская область,

Донецкая область,

Киевская область,

Луганская область,

Львовская область,

Николаевская область,

Одесская область,

Полтавская область,

Сумская область,

Тернопольская область,

Херсонская область,

Хмельницкая область,

Черкасская область,

Черниговская область.

В "желтой" зоне:

Днепропетровская область,

Кировоградская область,

Ровенская область,

Харьковская область.

Напомним, что 16 марта в "оранжевой" зоне было всего 11 регионов.

Также мы рассказывали, что иэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабмин с просьбой усилить ограничения в "оранжевой" зоне.