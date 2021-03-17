Почти вся Украина вошла в оранжевые или красные коронавирусные зоны
Министерство здравоохранения Украины расширило оранжевую зону карантина, добавив туда Волынскую, Запорожскую, Луганскую, Херсонскую, Полтавскую и Одесскую области.
По состоянию сегодняшний день, 17 украинских регионов оказались в "оранжевой" зоне, четыре области - "желтые", столько же "красные".
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, опубликованные в среду, 17 марта.
В "красной" зоне по-прежнему остаются четыре области:
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Черновицкая.
В "оранжевую" зону вошли:
- Киев,
- Винницкая область,
- Волынская область,
- Запорожская область,
- Донецкая область,
- Киевская область,
- Луганская область,
- Львовская область,
- Николаевская область,
- Одесская область,
- Полтавская область,
- Сумская область,
- Тернопольская область,
- Херсонская область,
- Хмельницкая область,
- Черкасская область,
- Черниговская область.
В "желтой" зоне:
- Днепропетровская область,
- Кировоградская область,
- Ровенская область,
- Харьковская область.
Напомним, что 16 марта в "оранжевой" зоне было всего 11 регионов.
Также мы рассказывали, что иэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабмин с просьбой усилить ограничения в "оранжевой" зоне.