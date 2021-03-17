Народный депутат Украины Лиза Богуцкая, которая в августе 2019 заявила о готовящемся путче Порошенко, призналась, откуда получила такой "инсайд".

Об этом она рассказала в интервью "Цензору".

Отвечая на вопрос собеседника "почему вы были уверены в путче Порошенко?", Богуцкая призналась, что причиной выводов стала логическая цепь, в которой кроме самого заявления Порошенко о возвращении через год, фигурировали и данные от депутата Софии Федыны.

Лиза Богуцкая вспомнила, как Федына рассказывала про свою беременную подругу из Львова, которая ранее рожала детей исключительно в годы первого и второго майданов. Проведя нехитрые параллели Богуцкая пришла к выводу, что третья беременность подруги Федыны тоже возникла неспроста.

"Я выстраивала логическую цепь своих рассуждений. Я помнила, что Порошенко, выступая, говорил, что через год я вернусь. Потом я сюда присовокупила выступление где-то Софии Федины во Львове. Федина про какую-то свою подругу рассказывала, что та первый раз родила во время первого Майдана, вторые роды у нее совпали со вторым Майданом, и что теперь она третий раз беременна - и родит в декабре. Я посчитала, это она намекает на какой-то третий Майдан, который вероятен и прочее. Такие вещи я суммировала. Но, повторюсь, на общественное обозрение ничего не выносила. Это была личная переписка, которая была сфотографирована и подана как моя идея", - вспоминает Богуцкая.

Напомним, 22 апреля 2019 года проигравший выборы Петр Порошенко на митинге заявил, что готов идти на следующие выборы президента Украины. В ответ на это толпа под администрацией президента начала скандировать "через год так через год!".

29 августа 2019 года журналисты "Страны" в Верховной Раде сделали снимок, на который попал смартфон Лизы Богуцкой с открытым мессенжером. Выяснилось, что Богуцкая писала сообщение о грядущем перевороте, который готовит экс-президент.

В переписке были следующие слова: "Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать – мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч".

Вскоре после инцидента, Богуцкая объяснилась перед читателями в Facebook:

"Вы думаете, что зная то, что все фотографируется, а я сижу прямо под ними, я так просто показала то, что написала? Конечно, нет", - написала она в тот же день.