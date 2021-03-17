Нацсовет по вопросам ТВ и радио приглашает владельцев (или представителей) телеканалов NewsOne и "Наш" принять участие в заседании по рассмотрению вопросов о результатах внеплановых безвыездных проверок, которое запланировано на 25 марта. Приглашение опубликовано на странице Нацсовета по ТВ в соцсети.

В сообщении говорится, что приглашение также опубликовано в среду, 17 марта, в газете "Голос Украины" № 49.

"Заседание состоится 25 марта 2021 в 11:00 в режиме реального времени (онлайн) с использованием соответствующих технических средств в помещении Национального совета по адресу: г.. Киев, ул. Прорезная 2", - говорится в сообщении.

Напомним, телеканал "Наш" в суде оспаривает решение Нацсовета по ТВ о внеплановой проверке.

Также мы сообщали, что СБУ проигнорировала заседание комитета Рады, на котором обсуждали отключение телеканала "Перший незалежний".