В среду, 17 марта, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в эфире "Украина 24" рассказал, что купил на Alibaba устройство, с помощью которого можно обмануть сенсорную кнопку для голосования в Верховной Раде. Это подушечка, которая нагревается, ее можно расположить на кнопке и та сработает.

Однако есть и другие, более просты способы заниматься "кнопкодавством" и голосовать не только за себя, потому что система голосования в Раде уже устарела. Но сам Качура сообщил корреспонденту "Страны", что предпочитает работать честно.

"Я его (специальное устройство - Ред.) сегодня не брал с собой, но оно работает. Даже были те, кто жвачку приклеивали, и сенсорная кнопка срабатывала. Но я лично не пользуюсь такими девайсами, только персонально голосую — прикладывая пальцы к сенсорной кнопки. Я уверен, что коллеги знают, что систему можно обмануть, но мы против кнопкодавства, мы за повышение политической культуры депутатов Рады, исключения возможности кнопкодавства. Но сам факт остаётся фактом: система эта устарела. Сейчас за несколько долларов можно купить девайс, который фактически даст возможность обмануть эту систему", — сказал Качура "Стране".

Напомним, 2 марта в Верховной Раде ввели сенсорную кнопку для борьбы с "кнопкодавством" и неперсональным голосованием нардепов. Мнения народных избранников по поводу нововведений разделились: некоторые считают кнопку хорошей идеей, а некоторые - наоборот, что тем, кто хочет обмануть и сенсорная кнопка не станет помехой.

Также сообщалось, что нардепу от из группы "Доверие" Владиславу Поляку выдвинули обвинения в "кнопкодавстве", если вина депутата будет доказана с него снимут полномочия.