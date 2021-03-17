В Украине зафиксировали рекордную суточную смертность пациентов с коронавирусом. 16 марта от Covid-19 скончались 289 человек - это максимальный показатель с начала пандемии.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом.

Всего за вчерашние сутки зафиксировали 11 833 новых случая коронавируса. Больше всего смертей пациентов с коронавирусом зафиксировали в Киеве (25), Ивано-Франковской (23) и Днепропетровской (20) областях, где за день более 800 человек заразились коронавирусом.

Отметим, что предыдущий антирекорд в Украине фиксировали 11 декабря 2020 года, тогда сообщалось о смертях 285 пациентов с коронавирусом.

Общее количество смертей от коронавируса в Украине на сегодняшний день достигло 28 986 случаев.

В Украине смертность от коронавируса резко пошла в рост с начала марта. Это видно по графикам. Резкий скачок наблюдается с 10 марта, когда летальных случаев перевалило за несколько сотен:

16 марта было 264 новых случая смерти в Украине, 15 марта - 130 смертей, 14 марта - 145, 13 марта - 243, 12 марта - 230, 11 марта - 262, 10 марта - 219, 9 марта - 76, 8 марта - 106, 7 марта - 103, 6 марта - 156, 5 марта - 172, 4 марта - 194, 3 марта - 185, 2 марта - 162, 1 марта - 68.

В Национальной академии наук Украины отметили, что в недельном цикле до 16 марта за день в среднем фиксировали 213 смертей среди пациентов с Covid-19. Такой стремительный рост смертности вызывает наибольшее беспокойство среди ученых, поскольку предыдущий средненедельный рекорд смертности был зафиксирован 12 декабря 2020 года.

Он составлял 225 смертей в сутки и основывался на довнесении в реестр более давних смертельных случаев. На самом деле средненедельное число умерших не превышало 205 новых смертей в сутки, поэтому сегодняшний показатель бьет все рекорды.

"Сегодняшнее число смертей не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю", – подытожили в НАН.

При этом летальность коронавируса в Украине пока еще находится на уровне около 2,5% после пиковых 3,0% 1 февраля, отметили в НАН.

Эксперты НАН отмечают, что для Украины пиковые значения еще не достигнуты, а это значит, что увеличение смертности следует ожидать как минимум до начала апреля. В то же время, новый максимум выявлен среди тех пациентов, кто нуждается в подключении к кислороду или аппарату искусственной вентиляции легких.

Среди мировых стран Украина занимает лидирующее положение по показателю дневной смертности от коронавируса:

в Польше - 453

в России - 427

в Украине - 289

в Венгрии - 195

в Мексике - 175

в Индонезии -162

в Чехии - 114

При этом министр здравоохранения Максим Степанов на вчерашнем брифинге заявил, что в Украине один из самых низких показателей смертности от коронавируса в Европе.

"В Украине один из самых низких показателей смертности от Covid-19 в Европе. По уровню смертности Украина занимает 36 место в Европе. Это означает, что смертность, например, в Великобритании в три раза выше, чем в Украине, в Польше, Франции, Италии - в два раза выше", - сказал он.

Уже сегодня министерство здравоохранения Украины расширило оранжевую зону карантина, добавив туда Волынскую, Запорожскую, Луганскую, Херсонскую, Полтавскую и Одесскую области. 17 украинских регионов оказались в "оранжевой" зоне (в их числе и Киев), четыре области - "желтые" (это Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская область и Харьковская область), а "красными" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. При этом если в красной зоне окажутся 13 и больше регионов, то локдаун могут ввести на территории всей Украины.

Как сообщала "Страна", мэр Киева Виталий Кличко вчера обратился в Кабмин с просьбой усилить ограничения в "оранжевой" зоне.