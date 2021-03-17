Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" единогласно поддержал отставку главы правления компании Владимира Жмака, который был назначен на эту должность летом в 2020 году. На заседании в четверг, 18 марта, Кабинет Министров Украины должен рассмотреть вопрос его увольнения.

Об этом написал бывший директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев на своей странице в Facebook.

"Наблюдательный совет единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления "Укрзализныци". Утверждение решения ожидается на заседании Кабинета министров Украины завтра (18 марта - Ред.) ", - написал он.

Рязанцев также добавила, что и.о. главы "Укрзализныци" в случае отставки Жмака может вновь стать экс-и.о. главы правления Иван Юрик.

Напомним, наблюдательный совет "Укрзализныци" 12 августа поддержал кандидатуру Жмака на должность главы компании, а 26 августа правительство Украины назначило его руководителем УЗ.

Также мы рассказывали, что ранее Жмак заявил, что "Укрзализныця" решила сократить почти треть штата центрального офиса в Киеве.

Между тем, как мы ранее сообщали, глава "Укрзализныци" получает в месяц больше полумиллиона гривен зарплаты.