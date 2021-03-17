Апелляционный суд Киева повторно разрешил экстрадицию в США американца Крэйга Лэнга, который воевал в "Правом секторе" и служил по контракту в ВСУ на Донбассе. Таким образом судья отменил свое собственное решение от 23 февраля, которым отказал в экстрадиции.

Об этом сообщает "Граты".

Суд отменил свое решение в отказе экстрадиции военного и удовлетворил ходатайство прокурора Винницкой областной прокуратуры от 4 марта, также прокурор ходатайствовал о пересмотре дела. Изначально в 2020 году, решение об экстрадиции вынес Печерский районный суд Киева.

Прокуратора настаивала на появлении в деле новых обстоятельств, в частности отказе миграционной службы рассматривать заявление Крейга Лэнга о предоставлении ему статуса беженца, отказ датирова 11 февраля текущего года.

При этом адвокат американца не считает отказ новым обстоятельством и настаивает, что решение об экстрадиции не может быть вынесено до тех пор, пока не прояснится вопрос с предоставлением статуса беженца.

На родине Крэйг обвиняется в уголовных делах, в частности в убийстве супружеской пары в 2018 году, по версии правоохранителей мотивом преступления был грабеж, а Лэнгу и его другу нужны были деньги. Таким образом американец подозревается в тех преступлениях, которые в Украине являются экстрадиционными - в разбое, краже и убийстве.

Представители защиты Крэйга, в свою очередь утверждают, что в случае экстрадиции ему грозит смертная казнь, которая запрещена в Украине с 1995 года. Поэтому правительство не имеет право экстрадировать их подзащитного без письменной гарантии не применять к нему высшую меру наказания.

Напомним, согласно данных американских СМИ, Крейг Лэнг был уволен из американских вооруженных сил после ухода в самоволку и живет в Украине с 2015 года. Здесь американец вступил в ряды "Правого сектора" и воевал на Донбассе, обвинения в убийстве он отрицает.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в обвинениях против американца.