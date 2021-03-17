Во вторник, 16 марта, в сеть слили очередную запись разговоров голосов, похожих на голоса Владислава Суркова и Виктора Медведчука. На пленках речь идет о переговорах "министра обороны ДНР" Владимира Кононова и экс-главы СБУ Василия Грицака.

После этой публикации Грицак подтвердил, что в 2014 году он действительно контактировал с Кононовым.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Василия Грицака, в 2014 году он обсуждал с Кононовом обмен пленными.

"Когда обмен готовился, мы действительно несколько раз контактировали с Кононовым. Мы проводили их (обмены - Ред.) довольно успешно - не включали ни политического руководства, ни нашего, ни так называемых "республик", а принимали решение, так сказать, на оперативно-тактическом уровне и забирали наших ребят из тюрьмы, из ям... Есть фотографии и видео, где мы стоим в районе Ясиноватой на нейтральной территории. Присутствовал я, Кононов, Медведчук, "Альфа" украинская, их боевики", - заявил Грицак.

Также на пленках "Медведчука-Суркова" упоминались поставки наличности в Дебальцево. По словам Грицака, таких разговоров у него с представителями "ЛДНР" не было.

"Это абсурд, просто абсурд... Ни о какой вообще "наличке" речь не шла. Нас можно обвинить в чем угодно, только не в таких вещах...", — сказал Грицак.

Напомним, прошлая слитая в сеть запись разговора Cуркова c Медведчуком с упоминанием Порошенко, по словам Баканова, будет исследована СБУ.

Также мы писали о том, что в Раде планируют создать ВСК для рассмотрения дела "вагнеровцев" и "пленок Суркова - Медведчука".