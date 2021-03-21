Сегодня наступает девятый лунный день в созвездии Близнецов, который лучше провести в спокойной обстановке, оставаться скромными, меньше говорить и больше слушать. Также астрологи не советуют сегодня браться за новые дела - есть риск провалить дело, неправильно оценив свои силы.

Продолжайте уже начатое, перетерпите эмоциональные всплески. Не нужно пытаться доказать другому свое мнение, тем более в итоге оно может оказаться ошибочным. Снам в этот период тоже нельзя доверять.

Три знака Зодиака сегодня поджидают искушения в виде пустых разговоров, сплетен и ошибочных суждений, поэтому им нужно быть особенно внимательными к своему окружению. Это Близнецы, Весы и Стрельцы. Будьте внимательными к тому, что вы говорите и кому.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецам общение дается настолько легко, что беседы они готовы вести круглосуточно. Преследуемые выгодой они найдут общий язык с кем угодно, получат информацию у кого-угодно, подстроившись при этом под настроения и желания собеседника. Однако сегодня вам не получится остаться при собственном мнении во время разговора, проигнорировать или отсрочить обещания тоже не выйдет, поэтому есть смысл подготовиться к сложному разговору заранее и составить для себя отговорки либо весь день помалкивать и стараться анализировать услышанное.

Сегодня лучшая совместимость Близнецов с Львом, Весами и Водолеем, сложная - с Девой, Стрельцом и Рыбами.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы известны как самые умелые дипломаты, способные корректным и вежливым возражением склонить собеседника на свою сторону и одержать верх в любом споре. Ваша тактичность и способность говорить намеками и улыбкой о том, что оппонент неправ, достойна всяческих похвал. Впрочем, ваши умения могут обезоружить не всякого. Например, столкнувшись с неприкрытой агрессией в свою сторону, вы вряд ли сумеете оставаться таким же рассудительным и вежливым в диалоге. Ругаться вы не любите, поэтому можете почувствовать себя беззащитными перед натиском темпераментного собеседника.

Хорошая совместимость у вас с Близнецами, Львами, Стрельцами, а вот сложная с Овнами, Раками и Козерогами.

Стрельцы (23.11 - 21.12)

На первый взгляд может показаться, что лучше Стрельца собеседника не найти. Общение с вами всегда занимательно и увлекательно. Но это потому, что вы привыкли поднимать свои любимые темы, в которых чувствуете себя как рыба в воде. Часто у представителей вашего знака много интересов, увлечений, путешествий, фильмов, книг и собственных любовных похождений. Последняя тема сегодня - для вас табу. Сдерживайте свои душевные порывы и не открывайтесь перед малознакомыми людьми.

Оптимальная совместимость у Стрельцов - с Овном, Львом и Водолеем, сложная - с Близнецами, Девой и Рыбами.

Ранее мы писали, что с 15 по 21 марта в жизни каждого знака Зодиака произойдут некоторые изменения, связанные с работой, семьей и здоровьем. Внимательнее относитесь ко всем сферам своей жизни, не забывайте о душевном равновесии и профилактике заболеваний.

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