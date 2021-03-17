Минздрав Украины по рекомендации Национальной технической группы экспертов увеличил интервал между прививками от коронавируса вакциной CoviShield с 28 дней до 90.

Об этом со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минздрава.

"Политика введения как можно большего количества первых доз и отсрочки введения второй дозы вакцины против Covid-19 до 12 недель также избрана правительством Великобритании. Кроме того, министерствами Канады, Германии, Франции рекомендуется интервал в 12 недель между первой и второй дозой прививок", - сказано в сообщении.

По словам Ляшко, оперативный штаб Минздрав решил, что для достижения максимального уровня иммунной защиты целесообразно увеличить начальный интервал между дозами указанной вакцины.

"Это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4-12 недель", - заявил Виктор Ляшко.

Напомним, в Украине за прошлые сутки привили 10 тысяч человек. Также 16 марта, на 21-й день вакцинации, первый украинец получил вторую дозу вакцины.

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