Олег Тиньков считает усердную работу залогом успеха в бизнесе. Фото: wikimedia

Павел Дуров в ближайшие десять лет окажется в тройке самых успешных бизнесменов России. Такое мнение высказал известный российский предприниматель, основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков в эфире социальной сети Clubhouse.

Об этом пишет Forbes.

По мнению Тинькова, в тройке самых успешных бизнесменов России в ближайшее десятилетие будут:

  • основатель социальной сети Telegram Павел Дуров; 
  • основатель британского финтех-стартапа Revolut Олег Сторонский;
  • основатели компании мобильных приложений Playrix братья Игорь и Дмитрий Бухманы.

Правда в каком именно порядке расположатся топ-3 бизнесменов России он не уточнил.

По мнению Тинькова в нынешнее время прибыльный бизнес можно построить только с упором на онлайн приложения, хотя раньше все было иначе, можно было быть мультимиллионером, просто владея самолетами и пароходами. Кроме того секретом успешного бизнеса он назвал усердную работу по много часов в день, "бизнес всегда хороший, если люди работают по 16 часов". 

Напомним, западные фонды хотели купить 5-10% Telegram , однако Павел Дуров отклонил это предложение.

Также сообщалось, что Дуров объяснил взрывной рост популярности Telegram тем, что пользователи больше не  хотят менять на бесплатные услуги конфиденциальность своих данных.

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