В России вслед за Twitter могут замедлить работу и других популярных социальных сетей: Facebook, Instagram и YouTube.

Об этом со ссылкой на замглавы Роскомнадзора Вадима Субботин сообщает "Интерфакс".

"Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем так же по линии технической", - сказал Субботин.

По его словам, ведомство одновременно с этим инициирует административные процессы, связанные со штрафами за неудаление запрещенной информации в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube и Twitter.

"Административные протоколы составлены - это одна линия, это штрафы, а вторая линия - это технические меры, как видите сейчас по Twitter, меры по замедлению трафика, направленные на принуждение компаний к выполнению российских законов. Это параллельные процессы. И административная, и техническая линии направленны на принуждение площадок к исполнению российских законов", - заявил Субботин.

Также Роскомнадзор, по его словам, может полностью ограничить доступ к Twitter, если соцсеть не выполнит требования ведомства.

Напомним, 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter в РФ из-за неудаления запрещенного контента.

Также мы писали о том, что после этого в России перестали работать правительственные сайты.