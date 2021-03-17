В больницах Житомира заканчиваются места для больных с коронавирусом. По состоянию на сегодняшний день осталось чуть больше 130 мест для госпитализации пациентов в Covid-19. При этом, если количество новых случаев коронавируса не будет уменьшаться, то этих кроватей хватит только на неделю.

Об этом сообщили на заседании исполнительного комитета городского совета в среду, 17 марта.

"Последние недели достаточно напряженные. Сегодня утром в первой больнице находится 188 пациентов, во второй больнице - 205. Госпитализаций за сутки - 37, но несколько дней подряд у нас было от 40 до 50 госпитализаций за сутки".

Пока резерв у нас есть в больницах, но ситуация напряженная. Каждый день выписываются больные, но по факту еще более 130 койко-мест в резерве", - заявила заместитель мэра Житомира Мария Мисюрова.

В свою очередь мэр города Сергей Сухомлин добавил, что мест хватит на неделю, если количество новых случаев коронавируса не будет уменьшаться.

"Фактически на неделю (будет достаточно койко-мест - Ред.), если не изменится ситуация", - заявил он.

По словам заммэра Мисюровой, сейчас среди госпитализированных преобладают молодые пациенты с тяжелым течением заболевания.

Также, добавила она, возросло количество обращений к семейным врачам. Кроме того выросло и количество заборов ПЦР-тестов - за 16 марта было 450, тогда как ранее фиксировали по 150-200.

Мисюрова сообщила, что за минувшие сутки в Житомире зарегистрировали 205 новых случаев коронавируса. Но, по ее словам, власти ожидают увеличения этих показателей.

Заместитель мэра призвала жителей придерживаться всех противоэпидемических мероприятий, быть на связи со своим семейным врачом и при необходимости вызвать "скорую".

О госпитализациях в Житомире - с 1:28

Напомним, в Национальной службе здоровья Украины ранее назвали регионы, где резко выросла госпитализация c Covid-19. Среди антилидеров по этим показателям Ивано-Франковская и Закарпатская области.

Также мы рассказывали, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице сложилась критическая ситуация в связи с нехваткой в больницах мест для больных Covid-19.