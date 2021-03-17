Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Германия должна сыграть решающую роль в прекращении аннексии Крыма, поскольку у страны есть "моральный долг" перед Украиной из-за нацистской оккупации в прошлом.

Об этом Мельник написал в колонке для Berliner Zeitung.

"Моральный долг Федеративной Республики положить конец незаконной оккупации Крыма следует прежде всего с всегдашней исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию с более чем 8 миллионами украинских жертв войны", - сказал Мельник.

Посол заявил, что Крым сыграл трагическую роль в этой исторически сложной колониальной истории, "но сегодня немецкая общественность вряд ли осознает это". Мельник заявил, что Германия дважды оккупировала Крым военными средствами за последнее столетие. В ходе немецкой оккупационной кампании были убиты сотни тысяч мирных жителей, в том числе 38 тысяч крымских евреев.

"Нацистская тирания оставила кровавое наследство в Крыму. Эти забытые зверства еще нужно проработать", - сказал посол.

По его мнению, Германия и ее союзники имеют множество политических и экономических инструментов, которые можно и нужно использовать, чтобы заставить Россию отказаться от аннексии Крыма и остановить ее агрессивное поведение.

"Прямо сейчас в Германии есть историческая возможность объединить усилия с новым американским правительством, чтобы противостоять кремлевским правителям с новой трансатлантической жесткостью. Крым - это лакмусовая бумажка, действительно ли немцы готовы брать на себя больше ответственности на мировой арене и бороться за международное право", - заявил Мельник.

Напомним, недавно СНБО утвердил Стратегию реинтеграции Крыма.

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