Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сделала прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca (индийским препаратом Covishield, сделанным по аналогии с британской "АстраЗенекой" - Ред.)

Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте и опубликовала соответствующее фото в среду, 17 марта.

"Я привилась от Covid-19 вакциной AstraZeneca. Это было очень быстро, эффективно, безопасно, и я почти не почувствовала этого. Вакцина от Covid - это выход из пандемии", - написала Симмонс.

Напомним, ранее Симмонс выступила в защиту индийского аналога "Ковишилда", которым вакцинируют украинцев.

"Вакцина от Covid-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield - это лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильно", - заявляла она.

Также мы сообщали, что в Украине прививку от коронавируса сделали уже 71 923 жителям нашей страны.