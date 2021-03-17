В среду, 17 марта, в российском Нижневартовске сбежал медведь. Животное бегало по проезжей части и гонялось за похожими, затем его удалось поймать, усыпив дротиком со снотворным, информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает Telegram-канала Mash и gorod3466.

Медведь сбежал из гостиницы, где его держали в клетке. Район, где он бегал, оцепили сотрудники спецслужб, также был найден хозяин животного, который дал разрешение на отлов. Мишку поймали, но усыплять не собираются, напротив - полиция и кинологи обзванивают местных зоозащитников и пытаются найти ему новый дом.

Как оказалось, медведь не дикий, а ручной и выжить в естественной среде обитания уже не сможет. Его бывший хозяин дал разрешение на отстрел, в отношении мужчины собираются провести проверку, для установления каким образом к нему попало животное и в каких условиях он его содержал.

Напомним, перед наступлением зимы в России не смог впасть в спячку медведь и гулял по Подмосковью.

Также сообщалось, что в прошлом году в России медведь вышел в поселок и загрыз пенсионерку.