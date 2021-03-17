В конце марта 2021 года в исключительной экономической зоне Дании начнутся работы по укладке еще одной нити газопровода "Северный поток-2".

Об этом со ссылкой на график компании Nord Stream 2 AG пишет ТАСС.

"Схема строительства линии А... Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала", - сказано в графике.

Напомним, недавно вице-президент Еврокомиссии заявил, что "Северный поток-2" достроят, хоть он и не нужен Европе.

Также мы писали о том, что проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас укладка одной из нитей газопровода идет в территориальных водах Дании.