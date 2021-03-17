В Дании уже идет прокладка одной из нитей газопровода. Фото: nord-stream2.com

В конце марта 2021 года в исключительной экономической зоне Дании начнутся работы по укладке еще одной нити газопровода "Северный поток-2". 

Об этом со ссылкой на график компании Nord Stream 2 AG пишет ТАСС.

"Схема строительства линии А... Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала", - сказано в графике. 

Напомним, недавно вице-президент Еврокомиссии заявил, что "Северный поток-2" достроят, хоть он и не нужен Европе.

Также мы писали о том, что проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас укладка одной из нитей газопровода идет в территориальных водах Дании.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.