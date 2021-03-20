Сегодня наступает восьмой лунный день в созвездии Близнецы - день раскаяния и анализа прошлых ошибок. В этот день все дела потребуют серьезной проработки и основательной подготовки. Астрологи выделяют четыре знака Зодиака, которые смогут сегодня избавиться от неприятностей, настигавших в прошлом. Речь идет об Овнах, Тельцах, Водолеях и Рыбах.

Овен (21.03 - 20.04)

Овны являются авантюристами по своему характеру и часто поддерживают самые смелые идеи и решения. Они не против поучаствовать в приключениях, поэтому часто оказываются в эпицентре сомнительных затей. По своей природе Овны являются счастливчиками, поэтому сегодня у вас появится шанс избежать грандиозного скандала на ровном месте.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцы могли бы решить все проблемы своих знакомых, если бы не их врожденный эгоизм. Многие из вас уверены в своей незаменимости и уникальности, привлекательности и одаренности. При этом проблем в вашей собственной жизни столько же, сколько и самолюбования. А единственной преградой на пути к успеху становится гордыня. Поэтому Тельцу скорее нужно становиться на путь исправления и научиться видеть людей, которые вас окружают. Это поможет не совершать ошибки, которые преследую вас годами.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолей мелкие неприятности может не заметить, а крупные он устраивает сам. Поэтому самым большим кошмаром в их жизни становится тот день, когда люди, которым он устроил проблемы, припрут их к стенке. Сегодня может быть этот неловкий день. Однако Водолею удастся ускользнуть благодаря свей находчивости. Это спасет вас сегодня, но подумайте о том, что этот способ нельзя будет использовать постоянно.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы часто сожалеют о своей чрезмерной беспечности и неумении распланировать свой день. Вы бываете торопливы, неусидчивы и ленивы. Из-за этих качеств вам сложно взять себя в руки и приступить к выполнению дел. Особенно не настроены вы в выходной день. Если оправдать себя мечтательностью, забывчивостью или творческими порывами не удастся - придется самому себе сознаться, что вы не годитесь для выполнения рутинных задач и поэтому до профессионала вам еще достаточно далеко. Если вы научитесь принимать это и жить в соответствии со своими реальными качествами, вы избавитесь от иллюзий и завышенных ожиданий.

Для остальных знаков Зодиака 8-е лунные сутки лучше провести в анализе прошлых ошибок. Подумайте, что толкает вас попадать в одни и те же неприятности. Попросите прощения у тех, кого вы обидели. Пусть неприятности останутся в прошлом.

Напомним, в марте намечаются перемены в жизни всех знаков Зодиака. Это месяц новых свершений и наполнения эмоциями.

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