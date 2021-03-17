К среде, 17 марта, уже больше двадцати стран приостановили вакцинацию от коронавируса препаратами британско-шведской компании AstraZeneca.

В том числе спохватились шведы, которые имеют отношение к изобретению препарата. Там теперь ждут выводов после 37 случаев образования тромбов, которые наблюдались у привитых.

В Украине продолжают вакцинировать от коронавируса "Ковишилдом" - аналогом AstraZeneca, произведенным в Индии. Власти заявляют, что считают вакцины AstraZeneca безопасными. А вчера в истоках запрета британской вакцины вообще увидели "руку Кремля".

Что было, конечно, предсказуемо. Тем не менее, с каждым днем попытки украинских властей сделать вид, что с "АстраЗенекой" ничего не происходит, выглядят все более странно.

Разобрались, как эту проблему комментируют украинские власти и какие процессы параллельно разворачиваются в мире с британской вакциной.

"Хотят расчистить рынок для Спутника". Как реагируют в Украине

На фоне ситуации с прививками в Европе в Украине звучат заявления о том, что нужно внимательнее присмотреться к вакцине.

Но украинские власти на это отвечают - все в порядке, международные структуры не призывают ограничивать этот препарат. Забывая, видимо, сказать, что ни ВОЗ, ни EMA (европейское агентство лекарственных средств) персонально с заболевшими людьми не работают - эта обязанность ложится на правительства стран. Которые как раз-то вакцину массово и тормозят.

Тем не менее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что претензий к прививке нет и он не видит связи между вакциной AstraZeneca и смертями от тромбоза.

"Никакого подтверждения пока нет. В целом на 17 млн вакцинированных лиц было выявлено 37 тромбозов, то есть 1 тромбоз на 460-470 тысяч населения. Если сравнить то, что происходит в обычной жизни, то мы понимаем, что могут быть люди, у которых может быть тромбоз независимо от вакцинации. Я считаю, что нам надо дождаться медицинских исследований, и только потом делать выводы", - сказал министр.

Отметим, что в Евросоюзе отменяют вакцинацию, не дожидаясь исследований. Поскольку до их окончания может стать слишком поздно. Особенно в случае с вакцинами, которые вводились в оборот по ускоренным процедурам - это вполне оправданная практика.

По большому счету каждая вакцина от коронавируса - это пока во многом "кот в мешке": обычно новые препараты выводят на рынки по несколько лет, пока точно не будет понятно, что они безопасны.

Кроме оценок медицинского характера, в Украине звучат и политический анализ. Впрочем, в свете последних лет - не слишком оригинальный.

По мнению министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, слухи об отказе от вакцины AstraZeneca выгодны Кремлю и могут быть информационной кампанией Москвы.

"Слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны РФ. Цель - расчистить фармрынок для Спутника V.

Спутник еще не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле конечно обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента "Спутник" - вакцины AstraZeneca.

Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение Спутника.

Зато мало кто учитывает отсутствие задокументированных летальных случаев вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов говорят и во Всемирной организации здравоохранения и в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Россия же, упорно продолжает лоббировать свой Спутник.

Я бы очень тщательно проверил, из каких источников появилась информация о псевдо опасность вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространения этих жахачок в европейских СМИ. Потому что в такие совпадения не верю" - написал министр в Telegram.

На пост министра информполитики отреагировали пользователи соцсетей.

"Без песен о руке Кремля не обошлось конечно. Старая добрая причина государственных провалов на все случаи жизни", - отреагировала ведущая блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.

"Министр обвиняет Кремль в кампании против вакцины, а потом в последнем абзаце пишет, что нужно тщательно проверить, кто это делает. Господи, придурок, сначала нужно тщательно проверять, а потом писать кем распространяются слухи, а не наоборот!

А вообще, думаю, что Путин просто подмешал в британскую вакцину "Новичок" и вот вам фото тех, кто уже остановил вакцинацию препаратом AstraZeneka" - написал блогер Сергей Черкасский.

"Создаю центр противодействия дебилизации населения. Вот классический пример дебилизации, словно украинцы ни черта не понимают, читать не умеют и вообще "чей Крым?", - отреагировал на пост Ткаченко журналист Макс Назаров.

Тем временем эпопея с запретом "АстраЗенеки" в мире, которую в Украине в упор не видят, продолжается.

"Поражает молодых женщин". Что происходит с AstraZeneca в Европе

По данным AstraZeneca, в Евросоюзе и Великобритании выявили 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди 17 млн человек, получивших вакцину от ковида.

Случаи тромбоза у привитых вакциной AstraZeneca расследует Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Специальное заседание, на котором регулятор рассмотрит проблемы, связанные с применением этого препарата, должны провести 18 марта.

Тем временем о полной или частичной приостановке заявили в 24 странах Европы и за ее пределами.

Полностью приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca на одну-две недели в Германии, Франции, Испании, Италии, Нидерландах, Исландии, Дании, Норвегии, Литве, Латвии, Эстонии, Швеции, Ирландии, Португалии, Болгарии, Люксембурге, Словении, на Кипре, в Индонезии, Конго и Таиланде.

Изъяли партию вакцины, из которой сделали прививку людям, у которых проявилась тромбоэмболия, в Румынии, Венгрии, Австрии. Вакцинация AstraZeneca из других партий в этих странах продолжается.

Одной из крупнейший стран, запретивших пока вакцину, стала Германия. Там озвучили причину своего решения.

В Институте Пауля Эрлиха ФРГ сообщили, что выявили определенную закономерность. В семи случаях развития тромбов у привитых людей пострадали молодые женщины от 20 до 50 лет. У них произошел тромбоз церебральных вен между четвертым и шестнадцатым днем ​​после прививки вакциной AstraZeneca. Трое женщин впоследствии умерли.

Это статистически несколько больше, чем количество случаев тромбоза среди населения в целом. Ожидалось, что возможен один такой случай, но сообщили о семи. Кроме того, это возрастная группа для которой риск осложнений после прививок от Covid-19 довольно низок. Поэтому в Германии и решились на приостановку прививок AstraZeneca.

Тем временем в Всемирной организации здравоохранения рекомендовали проводить вакцинацию этим препаратом.

"На данный момент ВОЗ считает, что соотношение риска и пользы смещается в пользу вакцины AstraZeneca, и рекомендует продолжить вакцинацию", - говорится в пресс-релизе ВОЗ.