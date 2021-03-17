Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что слухи о небезопасности вакцины от коронавируса AstraZeneca могут быть связаны с "информационной атакой со стороны России". Он считает, что целью РФ является "расчищение фармацевтического рынка" для их препарата "Спутник V".

Об этом он написал в своем Telegram-канале в среду, 17 марта.

"Спутник (спутник V - российская вакцина - Ред.) еще не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента "Спутника" - вакцины AstraZeneca. Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение Спутника", - написал Ткаченко.

Также он добавил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство по лекарственным средствам официально не фиксируют наличие смертей после прививок вакциной AstraZeneca или связи между этим препаратом и образованием тромбов.

Вместе с тем, Ткаченко рекомендует проверять источники появления такой информации.

"Я бы очень тщательно проверял, из каких источников появилась информация о псевдо опасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространение этих ужастиков в европейских СМИ. Потому что в такие совпадения не верю", - добавил министр.

Напомним, о приостановке применения вакцины AstraZeneca объявили уже десятки стран по всему миру.

Днем 15 марта власти Германии приняли решение приостановить иммунизацию населения от коронавируса этой вакциной. Позже к ним присоединилась Испания. Также препарат решили пока не использовать во Франции и Италии.

Также мы рассказывали, что глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что не видит связи между прививкой вакциной AstraZeneca и смертями от тромбоза.