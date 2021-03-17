В Верховной Раде собирают подписи для внеочередного заседания.

Об этом сообщил "Стране" депутат фракции "Слуга Народа" Александр Качура.

"Коллеги из других фракций и групп инициируют внеочередное заседание. В предлагаемой повестке дня около пять вопросов, которые в основном касаются тарифов на электроэнергию и газ. Люди не могут ждать пока парламент рассмотрит все правки к земельному кодексу, которыми оппозиция блокирует работу ВР",- заявил Качура

Качура прогнозирует, что нужно 3-4 недели для рассмотрения всех правок.

Инициатива внеочередного заседания принадлежит депутату Антону Полякову из группы "За будущее". Поляков сообщил "Стране", что осталось собрать шесть подписей, чтобы внеочередное заседание по тарифам состоялось.

"У меня уже 144 подписи из 150. Помните, мы принимали декларативные постановления: рассмотреть возможность, проанализировать. По факту мы не обязали Кабмин вернуть льготные тарифы. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия блокирует полностью. Я к нему подходил с просьбой, чтобы он разрешил депутатам от “Слуги народа” подписывать. Он мне ответил, мол, ты же понимаешь, что мы не проголосуем за эти законы. Я сказал: "так проголосуйте". Но Арахамия аппелировал, что мы уничтожим рынок. Какой рынок? У вас рынка нет. Рынок — это когда выбираешь: платить за транспортировку газа или нет, платить льготные или не платить. Поэтому только некоторые "Слуги народа" не побоялись подписать", — сообщил Поляков.

Фото листа с подписями опубликовал телеграм-канал "Политика страны"

Напомним, Верховная Рада 16 марта рассматривала законопроект "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений", №2194.

В течение дня успели обработать 160 поправок к этому законопроекту, осталось 2968 поправок.