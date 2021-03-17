В Украине по состоянию на утро среды, 17 марта, прививку от коронавируса сделали уже 71 923 жителям нашей страны. Из них 9 840 вакцинировались от Covid-19 в течение прошлых суток.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Сейчас украинцы получают только первую из двух необходимых доз вакцины. Однако за прошлые сутки один человек получил уже и вторую дозу.

За минувшие 24 часа наибольшее количество привитых зафиксировано в Киеве (840), за весь период прививочной кампании больше всего вакцинированных в Донецкой области (6284), меньше всего - в Житомирской области (1441).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 480 прививок;

Волынская область - 130 прививок;

Днепропетровская область - 390 прививок;

Донецкая область - 640 прививок;

Житомирская область - 170 прививок;

Закарпатская область - 160 прививок;

Запорожская область - 250 прививок;

Ивано-Франковская область - 610 прививок;

Киевская область - 440 прививок;

Кировоградская область - 240 прививок;

Луганская область - 460 прививок;

Львовская область - 590 прививок;

Киев - 840 прививок;

Николаевская область - 270 прививок;

Одесская область - 450 прививок;

Полтавская область - 470 прививок;

Ровенская область - 260 прививок;

Сумская область - 340 прививок;

Тернопольская область - 600 прививок;

Харьковская область - 370 прививок;

Херсонская область - 700 прививок;

Хмельницкая область - 280 прививок;

Черновицкая область - 190 прививок;

Черниговская область - 340 прививок;

Черкасская область - 170 прививок.

Ранее мы рассказывали о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса.

Также сообщали, как часто в Украине наблюдали побочные реакции после прививки от Covid-19.