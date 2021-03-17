Меньше всего вакцинированных в Житомирской области. Фото: facebook.com/phc.org.ua

В Украине по состоянию на утро среды, 17 марта, прививку от коронавируса сделали уже 71 923 жителям нашей страны. Из них 9 840 вакцинировались от Covid-19 в течение прошлых суток.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Сейчас украинцы получают только первую из двух необходимых доз вакцины. Однако за прошлые сутки один человек получил уже и вторую дозу.

За минувшие 24 часа наибольшее количество привитых зафиксировано в Киеве (840), за весь период прививочной кампании больше всего вакцинированных в Донецкой области (6284), меньше всего  - в Житомирской области (1441).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 480 прививок;
  • Волынская область - 130 прививок;
  • Днепропетровская область - 390 прививок;
  • Донецкая область - 640 прививок;
  • Житомирская область - 170 прививок;
  • Закарпатская область - 160 прививок;
  • Запорожская область - 250 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 610 прививок;
  • Киевская область - 440 прививок;
  • Кировоградская область - 240 прививок;
  • Луганская область - 460 прививок;
  • Львовская область - 590 прививок;
  • Киев - 840 прививок;
  • Николаевская область - 270 прививок;
  • Одесская область - 450 прививок;
  • Полтавская область - 470 прививок;
  • Ровенская область - 260 прививок;
  • Сумская область - 340 прививок;
  • Тернопольская область - 600 прививок;
  • Харьковская область - 370 прививок;
  • Херсонская область - 700 прививок;
  • Хмельницкая область - 280 прививок;
  • Черновицкая область - 190 прививок;
  • Черниговская область - 340 прививок;
  • Черкасская область - 170 прививок.

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