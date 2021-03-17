В Украине за сутки привили 10 тысяч человек. Впервые провели повторную инъекцию
В Украине по состоянию на утро среды, 17 марта, прививку от коронавируса сделали уже 71 923 жителям нашей страны. Из них 9 840 вакцинировались от Covid-19 в течение прошлых суток.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Сейчас украинцы получают только первую из двух необходимых доз вакцины. Однако за прошлые сутки один человек получил уже и вторую дозу.
За минувшие 24 часа наибольшее количество привитых зафиксировано в Киеве (840), за весь период прививочной кампании больше всего вакцинированных в Донецкой области (6284), меньше всего - в Житомирской области (1441).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 480 прививок;
- Волынская область - 130 прививок;
- Днепропетровская область - 390 прививок;
- Донецкая область - 640 прививок;
- Житомирская область - 170 прививок;
- Закарпатская область - 160 прививок;
- Запорожская область - 250 прививок;
- Ивано-Франковская область - 610 прививок;
- Киевская область - 440 прививок;
- Кировоградская область - 240 прививок;
- Луганская область - 460 прививок;
- Львовская область - 590 прививок;
- Киев - 840 прививок;
- Николаевская область - 270 прививок;
- Одесская область - 450 прививок;
- Полтавская область - 470 прививок;
- Ровенская область - 260 прививок;
- Сумская область - 340 прививок;
- Тернопольская область - 600 прививок;
- Харьковская область - 370 прививок;
- Херсонская область - 700 прививок;
- Хмельницкая область - 280 прививок;
- Черновицкая область - 190 прививок;
- Черниговская область - 340 прививок;
- Черкасская область - 170 прививок.
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