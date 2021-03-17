Вакцина против COVID-19 не может вызвать заболевание, но существует вероятность, что вы получите первую дозу вакцины уже инфицированным, (когда симптомы болезни еще не развились) или заболеете после проведения вакцинации.

Об этом разъясняет Министерство здравоохранения в Facebook

В ведомстве напоминают, что эффективность вакцины меняется с течением времени.

"Напоминаем, что организм после прививки нарабатывает иммунитет минимум три недели. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

Но через три недели после введения второй дозы вакцины существует небольшая вероятностью того, что вы все равно заболеете. Но в этом случае вы скорее всего перенесете заболевание легко и без осложнений", - сообщает Минздрав

"Общая слабость или повышение температуры - это обычная реакция на вакцину против COVID-19. Эти симптомы исчезают через несколько дней после вакцинации. Но если у вас появились характерные симптомы заболевания COVID-19: высокая температура, постоянный кашель, потеря обоняния или вкуса, - следует обратиться к врачу", - напоминают в министерстве.

Напомним, 15 марта Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко получил позитивный тест на Covid-19. Он вакцинировался за 13 дней до этого препаратом Covishield.

Пациент сразу написал, что "зрада отменяется". И заявил, что даже первая доза гарантирует хорошую защиту от ковида. Правда, не сразу.