В Австралии у четырех человек после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca проявились побочные эффекты, требующие наблюдения в медицинском стационаре.

Об этом сообщает телеканал SBS.

Четыре человека были госпитализированы в штате Квинсленд после прививки первой дозой вакцины. У них проявилась анафилаксия. Правительство региона рекомендовало гражданам, страдающим любой формой аллергии, отказаться от вакцинации.

По словам главного санитарного врача штата Джона Уэкфилда, аллергические реакции на вакцины редки, и выявление сразу четырех случаев за 48 часов "требует внимательного изучения".

По словам главы австралийского департамента здравоохранения Брендона Мерфи, вероятность развития анафилаксии в результате вакцинации составляет "один на 10 млн".

"Люди с тяжелой формой аллергии должны быть привиты под наблюдением врача и оставаться в клинике не менее получаса после процедуры. Мы готовы к тому, что препарат может вызвать анафилаксию и знаем, как справиться с этим состоянием. Программа [вакцинации] должна продолжаться", - заявил он.

Напомним, Швеция временно отказалась от прививок вакциной AstraZeneca.

Также мы писали о том, что Европейское лекарственное агентство вне очереди обсудит ситуацию с вакциной AstraZeneca.