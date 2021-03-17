Скандал, вызванный заявлениями президента Зеленского и секретаря СНБО Данилова о том, что Харьковские соглашения с Россией по Черноморскому флоту вполне тянут на госизмену продолжается и разрастается.

Так в Раде уже зарегистрирован законопроект, предусматривающий отмену действия "Харьковских соглашений". Его внесли 12 марта нардепы "Слуги народа", члены Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук и Олег Дунда.

Об этом сообщает пресс-служба Рады и публикует карту сопровождения документа.

Так, законопроект №0095 "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины" предлагает денонсировать "харьковские соглашения", то есть прекратить их действие, "известив другую сторону в предусмотренном соглашением порядке", а также поручить Кабмину и МИД проинформировать Российскую Федерацию о денонсации соглашения.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Владимир Литвин рассказал, как оппозиция помогла проголосовать за Харьковские соглашения в 2010 году.