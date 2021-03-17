В одной из больниц Хмельницкого врачи поставили пациенту неправильный диагноз и вместо опухоли удалили ему здоровый глаз.

Об этом говорится в сюжете ТСН, видео обнародовано в Youtube.

Операция на глазу произошла два года назад. И только теперь мужчине смогли удалить опухоль, которая проросла в горло и правую ноздрю.

"Глаз, оказывается, был здоров, опухоль на него давила", - рассказала дочь пациента Алла Племьяник.

В сюжете говорится, что по словам медиков Института нейрохирургии, опухоль росла не менее 15 лет.

"Любой врач, в том числе семейный, такие базовые знания имеет и мог бы заподозрить. А в случае, если не понимает, то отправить на второе звено", - сказал заведующий отделением Владимир Федирко.

О врачебной ошибке - с 28:48

Ранее мы рассказывали, как в столичной клинике пластической хирургии на следующий день после пластической операции, связанной с коррекцией фигуры, умерла 45-летняя пациентка. Изначально в клинике свою вину отрицали, и расследование, увязло в длительных судебно-медицинских экспертизах. В итоге врач пошел под суд.

Также сообщали, что в "Феофании" провели уникальную операцию. Пациентке удалили опухоль весом 4,5 кг.