В Киеве, Львовской и Одесской областях за день более 800 человек заразились коронавирусом. Статистика МОЗ
В Украине, где за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 11 833 человек, общее количество случаев Covid-19 достигло 1 489 023.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава 17 марта в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях. Менее 100 случаев зафиксировали только в двух областях - Херсонской и Черниговской.
Количество случаев коронавируса в регионах в сутки:
Киев - 1121 случай;
Винницкая область - 750 случаев;
Волынская область - 239 случаев;
Днепропетровская область - 539 случаев;
Донецкая область - 373 случая;
Житомирская область - 482 случая;
Закарпатская - 557 случаев;
Запорожская область - 348 случаев;
Ивано-Франковская область - 506 случаев;
Киевская область - 630 случаев;
Кировоградская область - 112 случаев;
Луганская область - 110 случаев;
Львовская область - 884 случая;
Николаевская область - 452 случая;
Одесская область - 883 случая;
Полтавская область - 265 случаев;
Ровенская область - 433 случая;
Сумская область - 283 случая;
Тернопольская область - 485 случаев;
Харьковская область - 750 случаев;
Херсонская область - 66 случаев;
Хмельницкая область - 703 случая;
Черкасская область - 297 случаев;
Черновицкая область - 481 случай;
Черниговская область - 84 случая.
Напомним, глава МОЗ Степанов сообщил, как часто в Украине наблюдали побочные реакции после прививки от коронавируса.
Также мы писали о том, что полных и пожилых людей назвали суперраспространителями коронавируса.