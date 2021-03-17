В Украине, где за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 11 833 человек, общее количество случаев Covid-19 достигло 1 489 023.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава 17 марта в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях. Менее 100 случаев зафиксировали только в двух областях - Херсонской и Черниговской.

Количество случаев коронавируса в регионах в сутки:

Киев - 1121 случай;

Винницкая область - 750 случаев;

Волынская область - 239 случаев;

Днепропетровская область - 539 случаев;

Донецкая область - 373 случая;

Житомирская область - 482 случая;

Закарпатская - 557 случаев;

Запорожская область - 348 случаев;

Ивано-Франковская область - 506 случаев;

Киевская область - 630 случаев;

Кировоградская область - 112 случаев;

Луганская область - 110 случаев;

Львовская область - 884 случая;

Николаевская область - 452 случая;

Одесская область - 883 случая;

Полтавская область - 265 случаев;

Ровенская область - 433 случая;

Сумская область - 283 случая;

Тернопольская область - 485 случаев;

Харьковская область - 750 случаев;

Херсонская область - 66 случаев;

Хмельницкая область - 703 случая;

Черкасская область - 297 случаев;

Черновицкая область - 481 случай;

Черниговская область - 84 случая.

Напомним, глава МОЗ Степанов сообщил, как часто в Украине наблюдали побочные реакции после прививки от коронавируса.

Также мы писали о том, что полных и пожилых людей назвали суперраспространителями коронавируса.