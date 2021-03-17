Новая волна эпидемии: Кличко требует экстренных мер

Прошлым летом всю страну будоражила война центральной и местных властей по поводу карантинных мер - когда центр требовал их ужесточения, а регионы отбивались как могли. Сегодня ситуация изменилась с точностью до наоборот.

Вчера мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство разрешить местным властям ужесточать карантин, несмотря на нахождение региона в оранжевой зоне. По словам мэра, ситуация в столице критическая: больницы заполнены так, как этого еще ни разу не было со времени начала эпидемии. Сам Кличко пока пошел только на одно ужесточение: объявил о начале каникул для школьников 5-11 классов на два дня раньше, чем планировалось. И, судя по его словам, ждет разрешения ввести запреты на массовые мероприятия и торговлю.

Сложно сказать, чего больше в этом обращении - действительной озабоченности ситуацией или попытки ввести запреты, переложив ответственность за непопулярные меры на центральную власть. Однако очевидно, что позиция правительства на сегодняшний день неадекватна ситуации.

В январе Кабмин ввел по всей стране локдаун (оказавшийся во многом фейковым) тогда, когда ноябрьско-декабрьская волна эпидемии уже шла на спад. Сейчас же, когда уже всем ясно, что началась новая волна, грозящая стать самой серьезной, правительство только рассуждает по поводу локдауна, не предпринимая никаких шагов для его реализации.

Довыборы в Галичине: "ЕС" капитулировала

Зверобой сняла свою кандидатуру в 87-м округе на Прикарпатье: facebook.com/marusyazvirobiy1

Довыборы в Верховную Раду в Ивано-Франковской области лишились одного из самых колоритных участников: из гонки выбыла скандально известная блогерша Маруся Зверобой, которую выдвигала "Евросолидарность". Вчера она объявила, что сходит с дистанции, чтобы помочь победить кандидату от "Свободы", бывшему вице-спикеру парламента Руслану Кошулинскому.

На самом деле, конечно, несостоявшаяся представительница "Евросолидарности" вовсе не воспылала любовью к свободовцам, которые совсем недавно - руками Ирины Фарион - "мочили" Марусю как аферистку. Все намного банальнее: по всем соцопросам блогерша настолько отстает от тройки лидеров гонки, что ее участие в выборах становится бессмысленным.

Тройка лидеров - это собственник "Буковели" Александр Шевченко, упомянутый выше Кошулинский и идущий от "Слуги народа" Василий Вирастюк, рейтинги которых разделяет статистическая погрешность в промежутке между 25 и 30 процентами. Маруся Зверобой с 7% осталась далеко позади.

Судя по всему, решающим в данном случае стал тот факт, что тройка лидеров в той или иной степени имеет отношение к Галичине, в то время как Маруся Зверобой - столичный гастролер, и популярности бренда "ЕС" в регионе не хватило для того, чтобы она получила нужный рейтинг.

Решение снять ее с выборов в такой ситуации, безусловно, является правильным. Удивительно другое: неужели опытные штабисты "ЕС" не делали никаких замеров, прежде чем делать такое громкое выдвижение?

Ведь, пусть у фиаско Маруси в Ивано-Франковской области есть объяснение, оно все равно наносит удар по имиджу "ЕС" как главной политической силы Западной Украины. И теперь команде Порошенко нужно надеяться на то, что Кошулинский тоже проиграет, - потому что ни "слуга народа", ни "слуга олигарха" не являются конкурентами, а вот "Свобода" обязательно использует свою победу, чтобы продемонстрировать свое возвращение в статус хозяйки Галичины.

Нового мэра Харькова выберут осенью

Вместо умершего Кернеса Харьков возглавит новый мэр, фото facebook

Несмотря на громкое противостояние в Ивано-Франковской области, главные выборы 2021 все-таки будут не там. Вчера в парламенте прошел первый этап утверждения решения по назначению выборов мэра Харькова осенью нынешнего года.

Отсрочка, которую взяли для избрания городского головы Первой столицы, не случайна: спустя три месяца после смерти Геннадия Кернеса ни у кого нет даже приблизительного понимания, кому достанется наследство покойного мэра.

Судя по складывающейся ситуации, у нынешнего и. о. мэра Игоря Терехова - наибольшие шансы стать консолидированным кандидатом от команды Кернеса (по крайней мере большей ее части) и центральной власти, где он имеет поддержку главного харьковчанина - министра внутренних дел Арсена Авакова и неплохие отношения с Офисом президента. Однако Терехов - не Кернес, авторитет которого в городе создавался десятилетиями, и даже двойная поддержка не гарантирует избрания. Это, кстати, и было одной и главных причин почему выборы назначили на осень, а не на март - таким образом Терехову дали время для пиар-раскрутки.

Это прекрасно понимает бывший мэр Харькова и экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин, который сейчас не имеет в городе сильного политического и бизнес-влияния, однако, судя по рейтингам, достаточно популярен. И вопрос в том, кто подставит ему свое партийное и финансовое плечо для поддержки на выборах. В последние годы Добкин близок к Ринату Ахметову, Вадиму Новинскому и их политпроекту "Оппозиционный блок". Но сделают ли они ставку на Добкина, рискуя поссориться с Аваковым, либо предпочтут сохранить нейтралитет - пока вопрос открытый.

Есть шансы и у других кандидатов. Прежде всего, представителя "ОПЗЖ" Александра Фельдмана, который имеет сразу два козыря - поддержку популярной в регионе партии и харьковское происхождение.

Собственно, на данный момент все варианты исчерпываются этими тремя кандидатурами. Однако впереди еще полгода, которые могут многое изменить.

Львов поставил Зеленского на "бандеровскую" растяжку

Во Львове решили переименовать стадион. Фото: commons.wikimedia.org

Во Львове вчера начали устанавливать сразу пять мобильных госпиталей, чтобы решить проблему размещения коронавирусных больных. Но, как оказалось, Львовский облсовет озабочен совсем другими проблемами: вчера же он проголосовал за обращение к Кабмину с предложением присвоить местному стадиону имя Степана Бандеры.

Нет сомнения в том, что львовян вдохновил пример соседнего Тернополя, где местный стадион совсем недавно со скандалом получил имя Романа Шухевича. И нет сомнения в том, что власти Львова уже давно присвоил бы своей "Арене-Львов" имя главного оуновца, да есть одна проблема: этот стадион строился за деньги госбюджета как объект Евро-2012 и по этой причине является государственной, а не муниципальной собственностью. И потому переименовывать его может только Кабмин.

Если бы все зависело от премьера-львовянина Дениса Шмыгаля, вопрос был бы решен легко. Однако премьер при нынешних раскладах во власти - техническая фигура, от которой решение политических или идеологических вопросов не зависит. Больше того, Шмыгалю крайне нежелательно влезать в эти темы, поскольку он должен помнить, что первый удар по собственным позициям его предшественник Алексей Гончарук нанес тогда, когда посетил концерт неонацистской группы.

Президент очень не любит, когда подчиненные вмешиваются в его парафию, особенно в вопросах, которые влияют на рейтинг. Хотя в данном случае для Владимира Зеленского было бы лучше, если бы вопрос львовского стадиона вообще не возникал, потому что это тема из разряда "направо пойдешь - коня потеряешь, налево пойдешь - меч потеряешь".

Если Кабмин назовёт стадион именем Бандеры это вызовет негативный отклик среди очень многих украинцев. Если не назовет - партия Порошенко и прочие будут клеймить Зеленского как "малоросса", который не уважает "героев освободительного движения".

Однако решать придется именно президенту. И учитывать при этом не только электоральные расклады, но и международные - ведь "Арена-Львов имени Бандеры" создаст не один скандал с целым рядом иностранных государств. Так что Львовский облсовет подставил Зеленского по полной.

Продавал ли Сталин Гитлеру оружие в 1942-м?

В Украине новый скандал с экспортом оружия. Фото: comments.ua

Самый громкий скандал вчерашнего дня произошел по международной теме, однако имеет он чисто внутреннее значение. Вчера Стокгольмский институт исследований проблем мира опубликовал статистику по международным продажам оружия, из которой стало известно, что 20% оружейного экспорта Украины в 2016-20 годах пришлось на Россию, которая, таким образом, заняла второе (после Китая) место среди покупателей нашей военной продукции.

На эту публикацию быстро отреагировал "Укроборонпром", в котором Мустафа Найем журналистским нюхом учуял, насколько скандальной является данная новость. И потому главный украинский экспортер оружия оперативно сообщил, что, начиная с 2014 года, в Россию не продана ни одна единица вооружения. Впрочем, было бы удивительно, если бы "Укроборонпром" утверждал обратное.

Между тем, у шведского института нет никаких оснований возводить напраслину на Украину с Россией. Да и сама история последних лет показывает, что подобное вполне возможно. Ведь если Украина может обходными путями закупать российские комплектующие для своей военной техники (помните скандал времен Порошенко?), то почему не может происходить такой же процесс в обратную сторону? Да и, учитывая продажность украинских чиновников, вполне можно допустить, что какое-то вооружение вообще продается напрямую, только формально числится как проданное в Китай и идущее через Россию транзитом.