По состоянию на утро среды, 17 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 11 833 человека.

Напомним, что вчера, 16 марта, в стране было выявлено 9 642 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших выросло на 2 191 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 489 023 человека. Выздоровели за последние сутки 5 467 человек (с начала эпидемии - 1 237 676 человек - Ред.).

Умерло за сутки 289 пациентов (с начала эпидемии - 28 986 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 4 887 человек. Среди новых зараженных 609 детей и 388 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено во Львовской области (884 человек), Винницкой области (750), Одесской области (883) и Харьковской области (750).

В Киеве выявлено 1 121 новый случай.

Ранее "Страна" сообщала, что Степанов не видит связи между прививкой вакциной AstraZeneca и смертями от тромбоза.

Также мы передавали, что смертность весенней волны Covid-19 превысила осенние показатели.