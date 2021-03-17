Глава Минздрава Украины Максим Степанов, который ранее рассказал о побочных последствиях вакцинации препаратом "Ковишилд" высказался и о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca в ряде европейских стран.

Об этом министр здравохранения заявил в эфире канала "Украина 24".

"На сегодняшний день ни в одной стране мира не установлено и нет никакого подтверждения связи между вакцинацией и тромбозом. Есть соответствующие исследования, в частности их проводит и европейский регулятор, отвечающий за фармаконадзор, и ВОЗ. Никакого подтверждения пока нет. В целом на 17 млн вакцинированных лиц было выявлено 37 тромбозов, то есть 1 тромбоз на 460-470 тысяч населения.

Если сравнить то, что происходит в обычной жизни, то мы понимаем, что могут быть люди, у которых может быть тромбоз независимо от вакцинации. Я считаю, что нам надо дождаться медицинских исследований, и только потом делать выводы", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что Европейское лекарственное агентство вне очереди обсудит ситуацию с вакциной AstraZeneca.