В России произошла очередная бытовая трагедия, которая привела к массовым жертвам. Здесь, в поселке Филатовский (Тамбовская область - Ред.) в жилом доме были обнаружены трупы четырех мужчин и одной женщины. Все они погибли из-за взрыва телевизора.

Об этом передает пресс-служба областной прокуратуры.

"По предварительным данным хозяин дома 1971 г.р. и его два брата 1959 г.р. и 1967 г.р., а также их знакомые - жители этого же села мужчина 1964 г.р. и женщина 1975 г.р. после распития спиртных напитков остались ночевать в доме. В одной из комнат взорвался телевизор, в результате его возгорания произошло сильное задымление. Находившиеся в соседней комнате люди отравились угарным газом.

Для установления обстоятельств произошедшего следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ. На место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Инжавинского района. Ход и расследование уголовного дела взяты прокуратурой области на контроль", - рассказали в пресс-службе.

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