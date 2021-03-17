В Украине стремительно ухудшается эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса. Власти уже открыто говорят о необходимости новых жестких карантинных ограничений, а выводы ученых подтверждают обоснованность тревоги.

Так согласно обзору Национальной академии наук Украины (НАНУ) по эпидситуации в стране за 10 - 16 марта, стало ясно что смертность весенней волны от Covid-19 уже превысила осенние показатели.

Об этом сообщает пресс-служба НАНУ.

"Значение репродуктивного числа достигло средненедельного значения 1.22. Среднее за последнюю неделю количество новых случаев составляет 9 590 в сутки. На 16 марта 2021 года имеем 4 710 новых выздоровевших и 213 новых летальных случаев в сутки. Наибольшее беспокойство вызывает стремительный рост смертности.

Предыдущий средненедельный рекорд смертности был зафиксирован 12 декабря и составил 225 смертей в сутки. Но это число появилось в статистике благодаря дополнительному внесению в реестр давних смертельных случаев. На самом деле среднее недельное число зарегистрированных смертельных случаев никогда не превышало 205 новых смертей в день. Сегодняшнее число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю" - уточнили в пресс-службе.

В НАНУ также отметили, что рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Ивано-Франковской и Закарпатской областей (см. нижеследующую таблицу).

В этих областях рост начался еще во второй половине января и длился около полутора месяцев, вплоть о начала марта. Сейчас эти области проходят пиковый период количества госпитализаций и летальных исходов.

Для Украины в целом рост количества новых выявленных случаев заражения начался в середине февраля, пиковых значений еще не достигнуто, а это значит, что роста смертности следует ожидать как минимум до начала апреля.

"Число пациентов в больницах превысило максимум осенней волны (речь идет как о подтвержденных больных, так и о подтвержденных и подозрительных больных. Кроме того, нового максимума достигло число больных, нуждающихся в подаче кислорода, и число больных на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Число больных в отделениях реанимации вплотную приблизилось к максимумам. Наблюдаемая летальность остается около 2,5% после пикового значения 3,0% вблизи дат 1 февраля, когда регистрировали минимальное количество случаев болезни.

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ Украины назвали противопоказания к вакцинации от коронавируса.