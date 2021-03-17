В США произошла очередная жуткая трагедия. Здесь, в трех массажных салонах штата Джорджия были расстреляны восемь человек. Поздно вечером во вторник, 16 марта, три человека были убиты и еще двое получили ранения в массажном салоне в округе Чероки.

Вскоре после этого стрельба вспыхнула в двух массажных салонах Атланты, расположенных через дорогу друг от друга. В итоге убиты пять человек. Полиция пока не уточнила связана ли атака в Атланте с ЧП в округе Чероки, который находится примерно в 50 километрах от Атланты. Об этом сообщает Fox News.

Силовики уже задержали одного из подозреваемых в стрельбе в спа-салоне в округе Чероки. Им оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг. Его поймали после погони в округе Крисп. При этом подозреваемые в вооруженных атаках на два спа-салона в Атланте остаются неизвестными.

Ранее "Страна" сообщала, что в США расстреляли поминальную процессию, 13 человек ранены.