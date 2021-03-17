В Алтайском крае России объявили в розыск бывшего спецназовца ГРУ России и главаря банды Валерия Вобликова. Он сбежал из-под домашнего ареста. Причем это уже третий его побег.

Об этом сообщает "Коммерсант".

19 января 2021 года Косихинский райсуд Алтайского края признал Вобликова виновным в организации разбойного нападения на усадьбу фермера и приговорил к семи годам и десяти месяцам лишения свободы. Однако от наказания бывшего спецназовца освободили из-за инвалидности, полученной в связи с тяжелым заболеванием глаз. До вступления приговора в силу Вобликову выбрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Опасаясь, что апелляционный суд пересмотрит приговор, Вобликов сбежал. Причем он уже убегал в 2005 году из РОВД в Ярославле, раскидав нескольких милиционеров, а в июне 2006-го совершил побег из СИЗО Новосибирска.

Правоохранители Алтайского края были брошены на розыск беглеца. Ориентировки с его фотографией в анфас и профиль разосланы в аэропорты и вокзалы. Среди особых примет в ориентировке значится, что у беглеца почерневшие зубы и поврежден правый глаз. Полицейские отработали места возможного нахождения бывшего спецназовца в Алтайском крае и Новосибирске, однако поймать его до сих пор не удалось.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о побеге из-под ареста (ст. 313 УК РФ, наказание по ней - до пяти лет заключения).

51-летний Вобликов хорошо известен правоохранителям России. В начале 2000-х годов бывший командир взвода ГРУ, побывавший в нескольких горячих точках, возглавлял опасную банду, действовавшую в Новосибирске. Налетчики грабили квартиры состоятельных горожан. С марта 2004 года по апрель 2005-го группировка совершила около 15 нападений. Двое из них закончились смертью потерпевших. В 2005 году Вобликова поймали в Ярославле. В райотделе милиции, куда его доставили, двухметровый Вобликов раскидал нескольких милиционеров и ретировался. Спустя несколько дней спецназовца поймали вновь, на этот раз в Костромской области, где он снял квартиру.

Вобликова конвоировали в Новосибирск и водворили в СИЗО, откуда летом 2006 года он также сбежал. Устроить побег ему помог младший брат Дмитрий. По поддельным документам он не раз навещал родственника в тюрьме, где они обговаривали детали побега. Вобликов-младший, одетый точно так же, как брат, получил очередное свидание с родственником и остался вместо него в тюрьме. Вобликов-старший по пропуску младшего брата, миновав несколько пунктов контроля, спокойно вышел на свободу и поймал такси. Подмену спустя несколько часов обнаружил один из надзирателей. Поиск спецназовца занял примерно месяц. За побег из СИЗО Вобликова приговорили к трем годам. В последующем суд добавил спецназовцу еще 16 лет за совершенные бандой разбойные нападения, грабежи, кражи и убийства.

Дмитрию Вобликову за соучастие в побеге дали один год и два месяца колонии общего режима. Выйти на свободу Валерий Вобликов должен был только в 2025 году. В месте заключения бывший военный разведчик почти ослеп, в связи с чем его освободили от отбывания оставшейся части срока.

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