Сотрудники Института Пауля Эрлиха (Ланген, ФРГ), по рекомендации которого Германия приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca, выявили сходство в семи случаях развития тромбов у привитых людей. У них произошел тромбоз церебральных вен. К тому же все пострадавшие оказались нестарыми женщинами.

Об этом пишут немецкие издания Bild и Spiegel.

Все семь случаев побочных действий наблюдались у людей в возрасте 20-50 лет. Тромбы развились между четвертым и 16-м днем ​​после прививки вакциной AstraZeneca.

У шести из привитых (все они женщины молодого и среднего возраста) произошел тромбоз церебральных вен. Еще один случай с кровоизлиянием в мозг из-за недостатка тромбоцитов с медицинской точки зрения был очень похожим.

Трое из этих семи человек умерли.

Эксперты сошлись во мнении, что в этих случаях прослеживается закономерность, а связь между развитием таких состояний и прививкой "не выглядит неправдоподобной".

Также это статистически несколько больше, чем количество случаев среди населения в целом: "Ожидалось, что возможен один такой случай, но сообщили о семи".

Эксперты обратили внимание на то, что эти состояния развились у людей из возрастной группы, для которой риск серьезных осложнений и смерти в случае COVID-19 довольно низок.

Учитывая эти факты, Институт Пауля Эрлиха рекомендовал приостановить прививки вакциной AstraZeneca из соображений предосторожности.

Всего в Германии сделали прививки уже более чем 1,6 млн дозами вакцины AstraZeneca.

Как сообщала "Страна", уже более десяти государство приостановили вакцинацию AstraZeneca, одной из последних это сделала Швеция.

Между тем Украина несмотря на это продолжает прививать граждан индийским аналогом препарата.