Задержанный ФСБ России в Крыму россиянин, который якобы по заданию украинской разведки собирал информацию о местах массового скопления людей, оказался журналистом. Это фрилансер "Радио Свобода" (проекта "Крым. Реалии") Владислав Есипенко.

Об этом сообщается на сайте "Радио Свобода".

По данным "Свободы", сотрудники ФСБ России 10 марта задержали в Крыму двух участников акции ко дню рождения Тараса Шевченко, проходившей в Симферополе накануне - 9 марта. Жительница Алушты Елизавета Павленко и уроженец Кривого Рога Владислав Есипенко перестали выходить на связь вечером 10 марта. Как впоследствии выяснилось, их задержали днем ​​10 марта на Ангарском перевале сотрудники ФСБ России в масках.

Павленко отвезли домой, где был проведен обыск, который длился более восьми часов. У нее изъяли технику и личные вещи. Есипенко же увезли в неизвестном направлении.

К утру 12 марта стало известно, что Есипенко находится в изоляторе временного содержания Симферополя. Ему инкриминируют ч.1. ст. 223.1 Уголовного кодекса России (незаконные изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, незаконное изготовление боеприпасов). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Журналисту была избрана мера пресечения в виде ареста до 11 мая.

Жена Есипенко Екатерина заключила соглашение с адвокатом Эмилем Курбединовым, однако встретиться с задержанным адвокату не удалось. Следователь сказал Курбединову, что Владислав отказался от его услуг.

Также Екатерина обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, омбудсмену Крыма Ларисе Опанасюк и в российскую Общественную наблюдательную комиссию по Крыму с просьбой проверить, не нарушаются права ее мужа. Реакции на обращение Екатерины Есипенко не было.

Ранее "Страна" приводила видео задержания этого человека, опубликованное ФСБ.

Мы также сообщали, что Служба внешней разведки Украины отрицает свою причастность к задержанному ФСБ гражданину.