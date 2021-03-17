Мать восьмилетней Миланы Маханец, которая шокировала соцсети своим показным романом с 13-летним подростком, впервые прокомментировала скандал с участием дочери. Дарья Маханец заявила, что СМИ искаженно подали информацию, и пригрозила, что пожалуется на всех недоброжелателей в киберполицию.

Свой комментарий женщина дала изданию "Сегодня".

Дарья сообщила, что готовит Милану к карьере модели и не совершила ничего незаконного.

"Мне есть что ответить недоброжелателям. Например, сегодня мы дали показания полиции в Ирпене. Свою позицию мы будем отстаивать и далее. Докажем, что ничего незаконного не совершено. Кроме того, в дальнейшем будем обращаться в киберполицию для того, чтобы были предприняты меры в отношении тех, кто публиковал негативную и неподтвержденную информацию", – сказала Маханец-старшая.

Она добавила, что ее дочь активно занимается блогерством, поэтому к ее персоне повышен интерес.

"Она – блогер-миллионник, занимается моделингом. К ее жизни есть большой интерес", – заверила Дарья.

Что касается отношений с 13-летним Пашей Паем, то Дарья назвала ночевку у него "семейным визитом".

"Это очень искаженная информация. Ребенок в своей сторис отметила, что она едет на ночевку к Паше. Это был семейный визит. То есть я вместе с Миланой приехали в гости к семье, с которой мы дружим. Не она куда-то переехала, а мы вместе с ней поехали", – рассказала женщина.

Как уточнила Дарья, она не говорит Милане о том, что публикуют о девочке в соцсетях.

"Она не понимает этой агрессии, я не даю ей доступа к этой информации. Всем недоброжелателям я бы посоветовала никогда ничего не говорить о людях, которых они не знают. Что касается Миланы, то мы надеемся на ее развитие именно в модельной сфере", – резюмировала Маханец.

Как стало известно, Дарья будет добиваться закрытия дела о Милане на досудебном этапе.

Напомним, в связи со скандалом с участием блогеров-детей полиция открыла уголовное производство по ч.1 статьи 301 УК Украины (ввоз, изготовление и распространение порнографических предметов).

Ранее "Страна" писала, что Милана приходится внучкой чиновнику из Верховной Рады.