Верховный суд решил, что действующие судьи не могут получить статус адвоката
Большая Палата Верховного Суда признала несовместимым приобретение статуса адвоката со статусом действующего судьи.
Об этом сообщила Национальная ассоциация адвокатов Украины.
При этом речь идет обо всех стадиях допуска к профессии, начиная с квалификационного экзамена.
Соответствующее постановление Большой Палаты Верховного Суда по делу №822/1309/17 принято 10 февраля 2021 года (опубликовано 12 марта 2021 года).
"... желание получить доступ к профессии адвоката, находясь в статусе судьи, не выглядит легитимным и противоречит цели антикоррупционного законодательства. В смысле Закона № 1402-VIII относительно запрета заниматься адвокатской деятельностью нельзя отделить цель получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью от желания предоставлять (платно или безоплатно) правовую помощь. Именно с целью заниматься адвокатской деятельностью лицо получает соответствующее свидетельство.
Следовательно, хоть законы № 5076-VI и № 1402-VIII прямо не запрещают судьям получать свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, но содержание понятия адвокат, субъект адвокатской деятельности, а также описанный выше механизм получения такого свидетельства свидетельствуют о том, что процесс приобретения статуса адвоката, как и сама адвокатская деятельность являются несовместимыми со статусом судьи", - говорится в постановлении.
Большая Палата Верховного Суда обращает внимание на то, что в случае приношения присяги адвоката и получения лицом, являющимся судьей, свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, такое лицо одновременно будет находиться под действием двух присяг - судьи и адвоката.
"Получив свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, лицо, являющееся судьей, кроме Закона № 1402-VIII, подпадает под действие Закона № 5076-VI, что недопустимо, поскольку ставит под сомнение независимость этих двух институтов друг от друга", - идет речь в постановлении БП ВС.
В данном постановлении также растолкованы ограничения относительно несовместимости, установленные для адвокатов, и способы их устранения. В частности, статьей 7 Закона № 5076-VI установлен перечень ограничений относительно несовместимости с деятельностью адвоката. В частности, несовместимой с деятельностью адвоката является работа на должности судьи в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 7 указанного Закона. Анализ понятий "адвокат" и "адвокатская деятельность", которые приведены в статье 1 Закона № 5076-VI, а также содержание статей 4, 6, 19 данного Закона свидетельствует о том, что обстоятельства несовместимости с деятельностью адвоката, определенные статьей 7 указанного Закона, возникают для лиц, имеющих (уже получивших) такой статус.
"Большая Палата Верховного Суда обращает внимание на то, что ограничения и способы их устранения установлены для лиц, которые уже имеют статус адвоката и которые хотят заниматься другой (не совместимой с деятельностью адвоката) деятельностью, а не для представителей других юридических профессий, которые хотят заниматься адвокатской деятельностью", - отмечается в позиции БП ВС.
Рассматривая решение совета адвокатов Хмельницкой области о выдаче свидетельства действующей судье, отмененное ранее в части выдачи этого свидетельства, БП ВС пришла к заключению о необходимости отменить пункты резолютивной части этого решения САР относительно оговорки о выдаче свидетельства и приношения присяги адвоката при условии устранения в течение 30 дней со дня принятия решения обстоятельств несовместимости, предусмотренных статьей 7 Закона № 5076-VI. "Совет адвокатов Хмельницкой области ошибочно считал, что "лицо, в отношении которого существуют обстоятельства несовместимости, при условии выполнения других требований законодательства, может быть допущено к сдаче квалификационного экзамена, а при успешной его сдаче может в дальнейшем проходить стажировку…", - говорится в постановлении Большой Палаты.
Таким образом, действующие судьи не только не могут получать свидетельства и быть приведены к присяге адвоката, но и не могут быть допущены к сдаче квалификационных экзаменов и процедуре стажировки.
"Это решение важно не только для адвокатуры Хмельниччины. Мы все ожидали его принятия, и в дальнейшем оно станет важным указателем для четкого соблюдения законодательства при осуществлении доступа к адвокатской профессии", - отметил заместитель Председателя НААУ, САУ Валентин Гвоздий.
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