Большая Палата Верховного Суда признала несовместимым приобретение статуса адвоката со статусом действующего судьи.

Об этом сообщила Национальная ассоциация адвокатов Украины.

При этом речь идет обо всех стадиях допуска к профессии, начиная с квалификационного экзамена.

Соответствующее постановление Большой Палаты Верховного Суда по делу №822/1309/17 принято 10 февраля 2021 года (опубликовано 12 марта 2021 года).

"... желание получить доступ к профессии адвоката, находясь в статусе судьи, не выглядит легитимным и противоречит цели антикоррупционного законодательства. В смысле Закона № 1402-VIII относительно запрета заниматься адвокатской деятельностью нельзя отделить цель получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью от желания предоставлять (платно или безоплатно) правовую помощь. Именно с целью заниматься адвокатской деятельностью лицо получает соответствующее свидетельство.

Следовательно, хоть законы № 5076-VI и № 1402-VIII прямо не запрещают судьям получать свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, но содержание понятия адвокат, субъект адвокатской деятельности, а также описанный выше механизм получения такого свидетельства свидетельствуют о том, что процесс приобретения статуса адвоката, как и сама адвокатская деятельность являются несовместимыми со статусом судьи", - говорится в постановлении.

Большая Палата Верховного Суда обращает внимание на то, что в случае приношения присяги адвоката и получения лицом, являющимся судьей, свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, такое лицо одновременно будет находиться под действием двух присяг - судьи и адвоката.

"Получив свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, лицо, являющееся судьей, кроме Закона № 1402-VIII, подпадает под действие Закона № 5076-VI, что недопустимо, поскольку ставит под сомнение независимость этих двух институтов друг от друга", - идет речь в постановлении БП ВС.

В данном постановлении также растолкованы ограничения относительно несовместимости, установленные для адвокатов, и способы их устранения. В частности, статьей 7 Закона № 5076-VI установлен перечень ограничений относительно несовместимости с деятельностью адвоката. В частности, несовместимой с деятельностью адвоката является работа на должности судьи в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 7 указанного Закона. Анализ понятий "адвокат" и "адвокатская деятельность", которые приведены в статье 1 Закона № 5076-VI, а также содержание статей 4, 6, 19 данного Закона свидетельствует о том, что обстоятельства несовместимости с деятельностью адвоката, определенные статьей 7 указанного Закона, возникают для лиц, имеющих (уже получивших) такой статус.

"Большая Палата Верховного Суда обращает внимание на то, что ограничения и способы их устранения установлены для лиц, которые уже имеют статус адвоката и которые хотят заниматься другой (не совместимой с деятельностью адвоката) деятельностью, а не для представителей других юридических профессий, которые хотят заниматься адвокатской деятельностью", - отмечается в позиции БП ВС.

Рассматривая решение совета адвокатов Хмельницкой области о выдаче свидетельства действующей судье, отмененное ранее в части выдачи этого свидетельства, БП ВС пришла к заключению о необходимости отменить пункты резолютивной части этого решения САР относительно оговорки о выдаче свидетельства и приношения присяги адвоката при условии устранения в течение 30 дней со дня принятия решения обстоятельств несовместимости, предусмотренных статьей 7 Закона № 5076-VI. "Совет адвокатов Хмельницкой области ошибочно считал, что "лицо, в отношении которого существуют обстоятельства несовместимости, при условии выполнения других требований законодательства, может быть допущено к сдаче квалификационного экзамена, а при успешной его сдаче может в дальнейшем проходить стажировку…", - говорится в постановлении Большой Палаты.

Таким образом, действующие судьи не только не могут получать свидетельства и быть приведены к присяге адвоката, но и не могут быть допущены к сдаче квалификационных экзаменов и процедуре стажировки.

"Это решение важно не только для адвокатуры Хмельниччины. Мы все ожидали его принятия, и в дальнейшем оно станет важным указателем для четкого соблюдения законодательства при осуществлении доступа к адвокатской профессии", - отметил заместитель Председателя НААУ, САУ Валентин Гвоздий.

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