Советник главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что спецоперация по задержанию бойцов ЧВК "Вагнер" является государственной тайной. Ее обсуждение и комментирование нарушает закон "О государственной тайне" и может иметь последствия в виде уголовного наказания.

Заявление Арестович сделал в эфире телеканала "Украина 24" 16 марта.

"Согласно закону Украины "О защите государственной тайны" сам факт проведения или непроведения операций такого рода является государственной тайной. Любое лицо, которое говорит, что операция была, или которое говорит, что операции не было, совершает деяние, которое по своим признакам нарушает указанный закон Украины. Это уголовное преступление. Поэтому количество людей, которые бегают по просторам нашей необъятной родины и рассказывают, была ли эта операция или нет, у меня вызывает, некоторым образом, оторопь", - сказал внештатный советник главы Офиса президента.

Он добавил, что сам не комментирует эту тему.

"Я до сих пор не знаю, была эта операция или нет. Всё, что я могу сказать: информационная версия, которую нам вкинули, не выдерживает никакой критики, ни элементарной логической проверки, ни фактологической проверки", - сказал Арестович.

Напомним, 10 марта журналист Дмитрий Гордон заявил, что 15 марта Украину ждут тяжелые испытания в связи с неким сенсационным событием. Как потом выяснилось, он имел в виду выход фильма-расследования о спецоперации с "вагнеровцами".

Однако в указанный срок фильм не вышел, и Гордон назвал новую дату его премьеры. При этом и Гордон, и главреда подконтрольного Турчинову сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов озвучивали версию, что к провалу операции по вагнеровцам причастно руководство Офиса президента Украины.

Подробно о ситуации с делом "вагнеровцев" можно прочитать здесь.