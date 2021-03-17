Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда принял постановление относительно освобождения от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки.

Как сообщает пресс-служба ВС, прокурор обжаловала в ВС постановление местного суда, которым лицо было освобождено от уголовной ответственности за оконченное покушение на кражу (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 УК) в связи с изменением обстановки (ст. 48 УК), а уголовное производство в отношении него закрыто.

Кроме того, прокурор обжаловала решение апелляционного суда, который оставил без изменений судебное решение местного суда.

КУС ВС оставил без удовлетворения кассационную жалобу с учетом следующего.

По смыслу ст. 48 УК Украины (в редакции, действующей на день вынесения решения судом первой инстанции), лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, кроме коррупционных преступлений, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что на время уголовного производства вследствие изменения обстановки совершенное им деяние утратило общественную опасность или это лицо перестало быть общественно опасным.

Выводы о возможности освобождения лица от уголовной ответственности за совершение уголовного преступления в связи с изменением обстановки суд первой инстанции сделал на основании заявленного защитником обвиняемого - адвокатом - соответствующего ходатайства с учетом позиций участников производства и исследования данных о личности обвиняемой, в частности того, что его подзащитная является молодой, положительно характеризуется, впервые привлекается к уголовной ответственности, полностью признала вину, искренне раскаялась и активно способствовала раскрытию преступления.

В то же время местный суд учел наличие обстоятельств, что она изменила условия своей жизнедеятельности, которые положительно и существенно повлияли на нее и свидетельствуют о том, что она не будет совершать уголовно наказуемых деяний в дальнейшем, а совершенное ею деяние вследствие изменения обстановки утратило общественную опасность на время рассмотрения дела.

Согласившись с таким выводом, апелляционный суд отметил, что прокурор в своей апелляционной жалобе не привел ни одного обстоятельства, которое бы ставило под сомнение исключительно положительные сведения о личности обвиняемой. Не согласилась коллегия судей и с утверждением прокурора о том, что официальное трудоустройство обвиняемой не является изменением обстановки, надлежащим образом мотивировав свое решение.

В частности, апелляционный суд отметил, что исходя из обвинительного акта и обстоятельств, установленных судом, 29 сентября 2019 года лицо из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, совершило законченное покушение на тайное хищение чужого имущества. При этом по состоянию на 29 сентября 2019 года обвиняемая была уволена с прежнего места работы, что подтверждается трудовой книжкой, и смена обстановки в конкретном случае как раз и заключается в том, что в результате официального трудоустройства обвиняемая получила официальные источники доходов. В результате этого она, по мнению суда, перестала быть общественно опасной.

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