Место жительства ребенка, достигшего 10 лет, определяется по общему согласию родителей и самого ребенка. Если родители проживают раздельно, место жительства ребенка, достигшего 14 лет, определяется им самим.

Как разъяснил Минюст, спор решается органом опеки и попечительства, если мать и отец, которые проживают отдельно, не пришли к согласию относительно того, с кем из них будет проживать малолетний ребенок (не достигший 14 лет).

Порядок разрешения спора

Для разрешения спора между родителями относительно определения места жительства ребенка через орган опеки и попечительства один из родителей подает службе по делам детей по месту жительства (нахождения) ребенка следующие документы:

- заявление;

- копию паспорта;

- справку с места регистрации (проживания);

- копию свидетельства о заключении или расторжении брака (при наличии);

- копию свидетельства о рождении ребенка;

- справку с места учебы, воспитания ребенка;

- справку об уплате алиментов (при наличии).

Обращение же в суд происходит путем подачи искового заявления с необходимыми документами истцом (тем из родителей, кто обращается в суд с исковым заявлением и желает, чтобы с ним остался проживать ребенок) к ответчику, то есть, другому родителю.

Что учитывается при решении спора?

При разрешении спора о месте жительства малолетнего ребенка (до 14 лет) принимаются во внимание:

- отношение родителей к выполнению своих родительских обязанностей;

- личная привязанность ребенка к каждому из них;

- возраст ребенка, состояние его здоровья и другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Орган опеки и попечительства или суд не могут передать ребенка для проживания с тем из родителей, кто не имеет самостоятельного дохода, злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими средствами, своим аморальным поведением может повредить развитию ребенка.

Если орган опеки и попечительства или суд признал, что ни один из родителей не может создать ребенку надлежащих условий для воспитания и развития, по требованию бабушки, дедушки или других родственников, привлеченных к участию в деле, ребенок может быть передан кому-то из них.

Если ребенок не может быть передан одному из этих лиц, суд по требованию органа опеки и попечительства может принять решение об отобрании ребенка от лица, с которым он проживает, и передачи его на попечение органа опеки и попечительства.

Ранее "Страна" сообщала, что с 1 декабря в Украине изменился минимальный гарантированный размер алиментов.

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