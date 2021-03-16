Во вторник, 16 марта, опубликован закон об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Закон вступит в силу уже в среду.

Документ устанавливает новые штрафы и санкции против нарушителей ПДД.

Согласно закону, привлечь водителя к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под воздействием замедляющих реакцию лекарств можно будет в течение года с момента совершения правонарушения. Раньше этот срок составлял три месяца.

Также в законе появились такие нововведения.

Ужесточение ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Попавшийся на этом в первый раз заплатит 17 000 гривен и будет лишен прав на один год. За повторное нарушение в течение года предусмотрено наказание в размере 34 тысяч грн и лишение прав уже на три года. Если же водитель сядет за руль пьяным в третий раз, то за это предусмотрены штраф 51 000 грн, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства. Кроме этого, к нарушителю может быть применен административный арест сроком до 15 суток.

Новые санкции за употребление водителем после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, психотропных веществ или лекарств, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначенных врачом), а также за употребление после того, как транспортное средство остановлено по требованию полицейского, до проведения медицинского осмотра с целью установления состояния алкогольного, наркотического или другого опьянения либо относительно употребления лекарств, снижающих внимание и скорость реакции, до принятия решения об освобождении от проведения такого осмотра. За такие нарушения положены штраф на водителя в размере 34 тысячи грн или административный арест на 15 суток, с лишением права управления транспортными средствами на три года. Также предусмотрены наложение штрафа в размере 34 тысяч грн на других лиц или административный арест на 15 суток.

Появление статьи 286-1, предусматривающей наказание за совершение ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в результате которого потерпевший получил травмы средней тяжести. В этом случае виновнику грозит лишение свободы до трех лет с запретом управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет. Если пострадавший получил тяжелое повреждение, водителя могут лишить свободы от 3 до 8 лет и прав - на срок от 5 до 8 лет. При ДТП с летальным исходом водитель, который находился в состоянии опьянения, лишается свободы на срок от 5 до 10 лет и прав на такой же срок. За ДТП с несколькими жертвами водитель может получить лишение свободы на срок от 7 до 12 лет и прав на срок от 7 до 10 лет.

Увеличение штрафов за езду без шлема или с непристегнутым ремнем безопасности - до 510 грн.

Новые штрафы за превышение ограничений скорости более чем на 20 км/ч, нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, остановки, стоянки, пешеходных переходов - 340 грн. В 510 грн обойдутся проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика; нарушение правил обгона и пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами; разговоры по мобильному без использования гарнитуры; нарушение правил учебной езды.

За непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, которые едут со включенными специальными световыми или звуковыми сигналами, непредоставление преимущества маршрутным транспортным средствам, в том числе нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, а также нарушение правил остановки, стоянки, которые создают препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, штраф составит 680 грн.

За превышение скорости более чем на 50 км в час будут наказывать штрафом в размере 1700 грн.

За создание аварийной ситуации придется заплатить 1445 грн.

За оставление места ДТП, к которому они причастны, водителей будут наказывать штрафом в размере 3400 грн или лишением права управления транспортными средствами на срок от одного до двух лет.

Нарушения ПДД, повлекшие повреждение транспортных средств и другого имущества, будут наказывать штрафом в размере 850 грн.

За управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе водительского удостоверения, регистрационного документа на транспортное средство или полиса обязательного гражданского автострахования, либо не предъявившим его полицейскому, предусматрен штраф в размере 425 грн. За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления транспортным средством, или за передачу управления транспортным средством такому лицу штраф составит 3400 грн.

Управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами, влечет лишение права управления на срок от трех до шести месяцев. Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, влечет наложение штрафа в размере 20 400 грн. Повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, временно ограничено в этом праве или лишено права управлять транспортными средствами в течение года, наказывается штрафом в размере 40 800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до семи лет с платным изъятием транспортного средства или без такового.

За переход дороги в неустановленном месте или непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются, или нарушение иных требований ПДД придется заплатить 255 грн.

Велосипедистов за нарушение ПДД будут наказывать штрафом в размере 340 грн.

За совершение этих правонарушений в состоянии алкогольного опьянения штраф увеличивается до 680 грн. Если этими действиями вызвана аварийная ситуация, размер штрафа возрастает до 850 грн.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине впервые вынесли штраф из-за матов и угроз в интернете.

Мы также писали, что президент подписал закон, который вводит административную ответственность за выжигание травы и поджоги лесов.