Следующим командиром на Международной космической станции (МКС) будет французский астронавт Тома Песке.

Об этом объявило Европейское космическое агентство в сервисе микроблогов Twitter.

Это будет вторая миссия 43-летнего французского астронавта на МКС. Он будет первым французом и третьим из европейцев, кто возглавит космическую станцию.

Запуск капсулы Crew Dragon, созданной американской компанией SpaceX, с новым экипажем на МКС запланирован на 22 апреля.

В космосе французский астронавт сосредоточится на проведении научных экспериментов в области медицины, свойств материалов, биологии.

Ранее "Страна" сообщала, что в обшивке МКС космонавты выявили уже шесть трещин.

Также мы писали о том, что на российском модуле МКС залатали две трещины, но утечку воздуха не остановили.