Впервые командиром на борту МКС станет французский астронавт
Следующим командиром на Международной космической станции (МКС) будет французский астронавт Тома Песке.
Об этом объявило Европейское космическое агентство в сервисе микроблогов Twitter.
Это будет вторая миссия 43-летнего французского астронавта на МКС. Он будет первым французом и третьим из европейцев, кто возглавит космическую станцию.
Запуск капсулы Crew Dragon, созданной американской компанией SpaceX, с новым экипажем на МКС запланирован на 22 апреля.
В космосе французский астронавт сосредоточится на проведении научных экспериментов в области медицины, свойств материалов, биологии.
Ранее "Страна" сообщала, что в обшивке МКС космонавты выявили уже шесть трещин.
Также мы писали о том, что на российском модуле МКС залатали две трещины, но утечку воздуха не остановили.