Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какова доля побочных реакций в Украине на препарат "Ковишилд". По его словам, из более чем 62 тысяч привитых незначительные побочные реакции были у 361 человека. Из них в двух случаях понадобилось наблюдение врачей.

Об этом министр сказал в интервью "Укринформу".

"Более чем на 62 тысячи вакцинаций у нас всего была зарегистрирована 361 побочная реакция - 0,5%. Из которых только две реакции нуждались в наблюдении врачей. В одном случае это было начало анафилактического шока, аллергическая реакция. И в одном случае было повышение температуры в течение двух суток, и врачи решили, что надо наблюдать за этим человеком", - сообщил глава МОЗ.

Он добавил, что такие реакции могут быть на любую вакцину, потому что это иммунобиологический препарат. А полпроцента - это очень немного.

По его словам, получасовое наблюдение за пациентом после вакцинации необходимо именно для того, чтобы вовремя выявить развитие аллергии.

"30 минут человек находится под наблюдением. Потому что реакция немедленного типа проявляется в течение 20-30 минут. Далее уже такой реакции не будет. Но такую ​​реакцию очень быстро купируют медицинские работники", - объяснил министр.

Он также сказал, что остальные реакции, которые были выявлены у вакцинированных от COVID-19, незначительные. Это или повышение температуры, или головная боль, или покраснение в месте введения вакцины.

Ранее "Страна" перечисляла противопоказания к вакцинации от коронавируса.

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